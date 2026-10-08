Ethiopie: Temesgen Tiruneh nommé vice-Premier ministre

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé Temesgen Tiruneh au poste de vice-Premier ministre, alors que l'Éthiopie s'apprête à mettre officiellement en place son nouveau gouvernement Medemer.

Cette nomination a été présentée à la Chambre des représentants du peuple alors que se poursuit à Addis-Abeba la 1re session ordinaire de la 7e législature, au cours de la première année de son mandat.

Le Premier ministre Abiy présente les membres de son gouvernement à la Chambre dans le cadre du processus constitutionnel visant à mettre en place le nouveau gouvernement fédéral à la suite de la septième élection générale.

La formation du gouvernement Medemer marque le début d'un nouveau chapitre politique et institutionnel de cinq ans pour l'Éthiopie, après l'ouverture du parlement nouvellement élu et la nomination d'Abiy Ahmed pour un second mandat en tant que Premier ministre.

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Temesgen a occupé le poste de vice-Premier ministre et a joué un rôle central dans la coordination des affaires gouvernementales et la promotion des priorités nationales en matière de développement. Sa nomination intervient alors que la nouvelle administration commence à prendre forme dans le cadre politique du Medemer.

Les travaux parlementaires devraient permettre de faire avancer la mise en place officielle de l'exécutif fédéral, jetant ainsi les bases institutionnelles du prochain mandat quinquennal du gouvernement.