Congo-Kinshasa: Aucun centre de traitement d'Ebola n'a fermé ses portes à Beni

Le coordinateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola à Beni, au Nord-Kivu, a démenti, ce jeudi 8 octobre 2026, les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux faisant état de la fermeture des centres de traitement dans la région.

Les rumeurs virales faisant état d'un arrêt des activités dans plusieurs structures de prise en charge ont contraint la direction médicale de la riposte à intervenir publiquement pour rassurer la population.

Dans sa mise au point, le coordinateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola à Beni, le docteur Jeremie Muhindo précise qu'un seul bâtiment a fait l'objet d'un nettoyage sanitaire temporaire après la détection d'un cas positif, sans aucune interruption de l'offre de soins d'urgence.

« Il y a lieu de préciser que le service fonctionne, mais c'est plutôt le bâtiment abritant ce service qui a été fermé momentanément le temps de nous permettre d'organiser quelques activités de santé publique de bionettoyage [...]. Mais les soins urgents continuent à être offerts aux malades et nécessiteux », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mise en garde contre l'impact des fausses informations

Cette opération de décontamination ciblée a été ordonnée à la suite du passage dans ce bâtiment d'un prestataire de santé testé positif au virus Ebola.

La désinfection des lieux constitue une procédure standard de biosécurité visant à protéger le reste du personnel et les usagers de l'hôpital.

Le docteur Muhindo met en garde la population contre la propagation de fausses nouvelles qui risquent d'alimenter la méfiance, de dissuader les malades de fréquenter les structures sanitaires et de compromettre l'efficacité globale de la riposte épidémique dans le Nord-Kivu.