Congo-Kinshasa: Plus de 50 journalistes outillés contre la désinformation sur la 17e épidémie d'Ebola à Beni

Une cinquantaine de professionnels des médias de Beni (Nord-Kivu) ont pris part, mardi 6 octobre, à un atelier de renforcement des capacités sur le traitement de l'information en période d'épidémie.

Organisée pour accompagner la riposte contre la 17e épidémie de maladie à virus Ebola, cette session visait à armer les rédactions locales contre la propagation des rumeurs et les résistances communautaires.

Cette initiative visait à doter les chevaliers de la plume d'outils techniques et éthiques pour accompagner la riposte contre la 17e épidémie de maladie à virus Ebola. L'objectif principal est de permettre aux rédactions de diffuser des messages sanitaires fiables pour aider la population à se protéger.

Pour le journaliste local Mervedi Kalmer, cet apprentissage est crucial pour garantir la qualité des contenus diffusés, rappelant que les professionnels sont « censés livrer une bonne information à cette communauté qui en a besoin pour se protéger ».

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Combattre les rumeurs et lever les résistances communautaires

Dans un contexte marqué par des réticences populaires et la circulation de fausses informations qui entravent le travail des équipes de santé, la presse locale s'impose comme un partenaire stratégique.

Anderson Shada, directeur de la Radio Espoir à Beni, explique que la formation tombe à point nommé pour faire face à la méfiance sur le terrain.

Il souligne que la maîtrise des faits scientifiques permet de contrer la désinformation, affirmant que « quand on a des éléments qui peuvent nous aider à convaincre la population, on pense qu'on est vraiment fort pour mettre un terme à tout ce qui est défis ».

Les participants ont conclu la session en réaffirmant leur engagement à produire une information préventive et rigoureuse pour soutenir la santé publique.