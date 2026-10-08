Togo: Déguerpissement, et après ?

Plus d'un mois après la démolition des installations illégales sur la plage de Lomé, l'avenir du site reste flou. Jean-Pierre Fabre, maire de la commune du Golfe 4, attend des précisions sur la suite du processus.

M. Fabre indique avoir saisi le Comité de suivi de la gestion de l'occupation anarchique du domaine public afin de connaître les prochaines étapes. Il dit aussi avoir échangé avec la Préfecture maritime sur des questions qui relèvent de sa compétence et intéressent sa commune.

« Cette question mérite toute notre attention, tant l'occupation irrégulière des espaces publics constitue un enjeu important pour l'ordre urbain, la circulation, la sécurité, la salubrité et, plus largement, la qualité du cadre de vie », souligne-t-il.

L'édile plaide pour une concertation entre la commune, les services de l'État, les structures spécialisées, les acteurs économiques et les habitants : un territoire littoral comme le Golfe 4 ne peut se gérer autrement.

La municipalité attend que les autorités précisent comment le site sera géré et aménagé, et quelles mesures garantiront la sécurité et l'attractivité du littoral.