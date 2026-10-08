Mali: Cinq mois après l'enlèvement de Mountaga Tall, un ex-ministre de la Justice interpelle les autorités

Au Mali, cela fait désormais plus de cinq mois qu'on est sans nouvelles de Me Mountaga Tall, avocat et ancien ministre, enlevé chez lui début mai par des hommes encagoulés de la Sécurité d'État. Après lui, son fils et plusieurs personnalités engagées pour la défense de la démocratie ont été enlevés par les services maliens. Tous sont détenus dans des lieux inconnus, en dehors de toute procédure légale.

Malgré les démarches officielles engagées devant la justice malienne et auprès du Comité des disparitions forcées de l'ONU par les familles des disparus, les autorités de transition - qui se maintiennent au pouvoir sans élection depuis plus de six ans - n'ont communiqué strictement aucune information au sujet de Mountaga Tall et des autres détenus.

Pour l'ancien ministre malien de la Justice, Me Mamadou Ismaïla Konaté, le mutisme des autorités est intolérable. Il fait d'abord part de sa « tristesse », après plus de cinq mois à attendre des informations qui ne viennent pas. « Rien. Absolument rien. Ni le ministre de la Justice, ni le procureur général, ni le procureur de la République du lieu de résidence de Mountaga Tall ne sont alertés par rapport à cette situation, déplore Maître Konaté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. »

« L'État de droit est couché dans ce pays, s'emporte l'ancien ministre, la démocratie est anéantie, les lois et les règlements sont foulés au sol. La situation de Mountaga Tall est d'autant plus inquiétante, poursuit Mamadou Ismaïla Konaté, que la rumeur laisse entendre qu'il est tantôt transporté à Markala [ville de la région de Ségou, NDLR], tantôt malade, tantôt alité... »

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Des rumeurs qui, selon l'ancien ministre, « n'ont de sens que si les autorités qui le détiennent arrivent à donner des informations ». En clair : qu'il s'agisse d'y couper court ou de confirmer ces rumeurs, il appartient aux autorités en place de s'exprimer sur le sort qu'elles infligent à Mountaga Tall - et aux autres personnalités enlevées dans les mêmes conditions que lui.

« Il faut contraindre ces autorités à donner des informations relativement au lieu de détention de Mountaga Tall, pousser ces autorités à saisir un juge », affirme Me Konaté. On ne peut pas entendre la rumeur et ne pas donner suite. C'est aussi le procureur de la République et le procureur général qui sont interpellés, tout comme le garde des Sceaux. »