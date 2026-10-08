Ile Maurice: On ne sait toujours pas qui a autorisé sa fête en détention

Alors que l'enquête de la Major Crime Investigation Team (MCIT) sur les allégations de relations inappropriées impliquant la détenue française Lisa Lily Romain au poste de police de Sodnac arrive à une étape décisive, une autre question continue de faire débat au sein des forces de l'ordre. Qui a autorisé la célébration de son anniversaire dans les locaux de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Southern Division ? Cependant, selon les informations recueillies, le dossier principal de la MCIT porte exclusivement sur les événements survenus au poste de police de Sodnac.

Les enquêteurs auraient terminé une grande partie de leurs investigations et attendraient désormais une confirmation officielle des Police Headquarters au sujet des mesures disciplinaires envisagées contre les policiers concernés.

À ce stade, aucune charge criminelle n'aurait été retenue. Le dossier devrait être renvoyé au bureau du Directeur des poursuites publiques pour avis et recommandations supplémentaires. Les enquêteurs n'auraient toutefois pas encore recueilli la version complète de la Française. Des démarches seraient envisagées pour l'entendre à nouveau à la prison de Beau-Bassin, sous réserve de la disponibilité des officiers de l'ADSU.

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En parallèle, l'épisode de l'anniversaire présumé de Lisa Lily Romain continue de susciter des interrogations. Selon plusieurs informations ayant circulé ces derniers mois, la Française, arrêtée dans une affaire de trafic de drogue présumé, aurait bénéficié d'une célébration organisée le 9 avril alors qu'elle se trouvait toujours sous la responsabilité des autorités. Un gâteau, des pizzas ainsi que des boissons auraient été servis dans les locaux de l'ADSU de la Southern Division.

Cet épisode, inhabituel dans le cadre d'une détention policière, soulève de nombreuses questions sur les circonstances ayant permis une telle initiative. On s'interroge notamment sur la chaîne de commandement et sur l'identité de la personne ayant autorisé ou validé l'organisation de cette célébration. Or, selon nos informations, la MCIT n'a reçu aucun mandat pour enquêter sur cet aspect précis de l'affaire.

Les instructions reçues par les enquêteurs concerneraient uniquement les événements liés au poste de police de Sodnac. En conséquence, aucune investigation spécifique ne serait actuellement menée afin d'établir qui a donné son accord à l'organisation de cet anniversaire ou quelles étaient les responsabilités des différents officiers présents ce jour-là.

Cette absence d'enquête laisse plusieurs zones d'ombre. Si les allégations concernant Sodnac devraient prochainement déboucher sur des procédures disciplinaires, le volet relatif à l'anniversaire demeure, lui, sans réponse officielle.

La question centrale reste inchangée : comment une détenue a-t-elle pu bénéficier d'une telle célébration dans les locaux d'une unité antidrogue, et surtout, qui en a donné l'autorisation ?