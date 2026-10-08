Afrique: Matthieu Reeb, DG du TAS - « L'objectif est de pouvoir fournir une décision motivée dans les plus brefs délais »

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) sera le théâtre d'une audience ce jeudi 08 octobre 2026 entre la Fédération sénégalaise de football (FSF), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Confédération africaine de football (CAF). Le directeur général du TAS a d'ailleurs révélé qu'une décision pourrait vite intervenir.

Ce jeudi 08 octobre 2026, le Sénégal et le Maroc se retrouvent pour une nouvelle manche de la finale de la CAN 2025. Cette fois, la rencontre va se jouer au Tribunal arbitral du sport. Et même si le verdict ne sera pas rendu ce jour, il pourrait tout de même intervenir dans les plus brefs délais.

C'est le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, qui a fait cette déclaration dans des propos relayés par RMC Sport. « Je sais bien que l'attente des supporters sénégalais, marocains et africains est très longue. On a établi le calendrier de procédure avec l'accord de toutes les parties impliquées. Aussi celui de cette audience aujourd'hui, cela s'est fait d'entente entre toutes les parties. Mais l'objectif du TAS qui est la dernière justice sportive est de pouvoir fournir une décision motivée dans les plus brefs délais après l'audience de ce jour. »