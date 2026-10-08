Afrique: Matthieu Reeb, DG du TAS - « L'objectif est de pouvoir fournir une décision motivée dans les plus brefs délais »

8 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) sera le théâtre d'une audience ce jeudi 08 octobre 2026 entre la Fédération sénégalaise de football (FSF), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Confédération africaine de football (CAF). Le directeur général du TAS a d'ailleurs révélé qu'une décision pourrait vite intervenir.

Ce jeudi 08 octobre 2026, le Sénégal et le Maroc se retrouvent pour une nouvelle manche de la finale de la CAN 2025. Cette fois, la rencontre va se jouer au Tribunal arbitral du sport. Et même si le verdict ne sera pas rendu ce jour, il pourrait tout de même intervenir dans les plus brefs délais.

C'est le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, qui a fait cette déclaration dans des propos relayés par RMC Sport. « Je sais bien que l'attente des supporters sénégalais, marocains et africains est très longue. On a établi le calendrier de procédure avec l'accord de toutes les parties impliquées. Aussi celui de cette audience aujourd'hui, cela s'est fait d'entente entre toutes les parties. Mais l'objectif du TAS qui est la dernière justice sportive est de pouvoir fournir une décision motivée dans les plus brefs délais après l'audience de ce jour. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.