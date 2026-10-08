Gabon: Le Chef de l'État mobilise les acteurs du secteur pétrolier pour un retour rapide à la normale

Face aux tensions observées ces derniers jours dans l'approvisionnement en carburant, le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les principaux acteurs de l'aval pétrolier ainsi que les opérateurs impliqués dans l'acheminement et la distribution des produits pétroliers.

Cette séance de travail, tenue en présence notamment du Ministre d'Etat, en charge des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, du Ministre en charge du Pétrole, Clotaire Kondja et du Ministre en charge de l'Economie, Thierry Minko, avait pour objectif d'établir un diagnostic précis de la situation, d'identifier les difficultés affectant la chaîne d'approvisionnement et d'arrêter les mesures nécessaires au rétablissement rapide et durable d'une distribution normale du carburant.

Au cours des échanges, le Chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'une mobilisation coordonnée de l'ensemble des acteurs, de l'acheminement des produits pétroliers à leur stockage, jusqu'à leur distribution dans les stations-service.

Pour le Président de la République, chaque maillon de la chaîne doit pleinement assumer ses responsabilités afin de garantir la disponibilité régulière du carburant, aussi bien dans le Grand Libreville que sur l'ensemble du territoire national.

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Cette mobilisation poursuit un double objectif à savoir rétablir la fluidité de l'approvisionnement et rassurer les populations, tout en garantissant les conditions de sécurité indispensables dans les stations-service.

Dans un contexte marqué par une forte affluence dans certains points de distribution, les autorités appellent ainsi les usagers à éviter toute précipitation et tout comportement susceptible de compromettre leur sécurité ou celle des autres. Les produits pétroliers étant hautement inflammables, le strict respect des consignes de sécurité demeure impératif.

Les différents acteurs du secteur ont, pour leur part, présenté au Chef de l'Etat les dispositions prises pour renforcer l'approvisionnement et favoriser un retour progressif à une distribution régulière.

En réunissant directement l'ensemble des parties prenantes, le Président de la République a voulu donner une impulsion forte à la résolution de cette situation qui affecte directement le quotidien des populations, la mobilité ainsi que l'activité économique.

Le Chef de l'Etat a, à cet effet, demandé aux responsables concernés de privilégier l'efficacité, la coordination et la célérité dans la mise en oeuvre des solutions arrêtées.

Tout cela devrait permettre à chaque usager d'accéder normalement au carburant, dans des conditions régulières et sécurisées, et assurer un retour durable à la normale.

Face à cette situation, le Président de la République place ainsi chaque acteur devant ses responsabilités, avec une exigence des résultats rapides, fiables et durables au service des populations.