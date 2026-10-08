Afrique: La sécurité des JOJ et l'audience du TAS sur la finale de la CAN au menu des quotidiens

Dakar — La sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) et l'audience du tribunal arbitral du sport (TAS) sur la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Sécurisation des JOJ, 14 600 FDS sur le pied de guerre", selon le quotidien L'As, soulignant qu'à "quelques semaines du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévu le 31 octobre au Sénégal, les forces de défense et de sécurité affinent leur dispositif".

Le journal rapporte qu"'une simulation d'attaque terroriste avec prise d'otages a ainsi été organisée hier dans deux établissements hôteliers de Dakar, le Terrou-Bi et l'Azalaï".

"L'exercice, initié par le Comité national de coordination de la sécurité des JOJ, avait pour objectif de mettre à l'épreuve la capacité des différents services à réagir simultanément à une menace majeure. Le scénario prévoyait l'intervention d'un groupe terroriste fictif dénommé +Collectif ouest-africain pour le jihad et la prière+ (COALP), ayant lancé une attaque et pris des otages dans les deux hôtels", écrit L'As.

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Pour Libération, "en procédant hier à une opération de simulation de prise d'otages, les Forces de défense et de sécurité ont rassuré sur leurs capacités d'intervention en cas d'attaque lors des Jeux olympiques de la Jeunesse-Dakar 2026".

"La sécurité intérieure teste ses capacités de réaction", met en exergue Le Soleil, notant qu'l'occasion de la simulation grandeur nature organisée lors de la phase finale de préparation des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des JOJ, "le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est voulu rassurant".

"Selon Mouhamadou Makhtar Cissé, le dispositif national de sécurité mis en place est déjà opérationnel pour assurer le déroulement des JOJ +dans un environnement sûr, organisé et conforme aux standards olympiques+", rapporte le journal.

En sport, Le Quotidien signale que "ce jeudi, le Tribunal arbitral du sport, réuni à Lausanne (Suisse), va audiencer le dossier concernant la finale de la CAN de janvier dernier, entre le Maroc et le Sénégal. Un moment très attendu par les deux parties".

"Un match encore loin d'être terminé. Ce jeudi matin, le Tribunal arbitral du sport se réunit à Lausanne (Suisse) dans le cadre du dossier de la finale de la CAN, opposant la Fédération sénégalaise de Football à la Fédération royale marocaine et à la CAF. En mars 2026, trois mois après la finale de la Can à Rabat au Maroc, le Jury d'appel de la CAF avait décidé de retirer le titre au Sénégal et de déclarer le pays forfait pour cette finale, en vertu des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des nations", rappelle le journal.