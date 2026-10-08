Sénégal: La lutte sénégalaise et les JO, une histoire d'adaptation

Dakar — La lutte, discipline profondément ancrée dans la culture sportive sénégalaise, a grandement contribué à enrichir l'histoire olympique du Sénégal à partir de l'édition de Munich en 1972, coïncidant avec la première participation des lutteurs sénégalais aux Jeux olympiques.

Depuis, plusieurs générations de lutteurs ont porté les couleurs nationales sur les tapis olympiques, dans un univers régi par des règles et des techniques différentes de celles de la lutte traditionnelle avec frappe.

La présence sénégalaise dans la lutte olympique s'est progressivement affirmée à partir des années 1970.

Aux Jeux de Montréal au Canada, en 1976, plusieurs représentants sénégalais avaient pris part aux épreuves de lutte libre et gréco-romaine.

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Parmi eux, l'on peut citer Mohamed N'Diaye, Mamadou Sakho dit Double Less, Robert Diouf, Ibrahim Diop, Ambroise Sarr.

Amadou Katy Diop, une figure des premières générations

Amadou Katy Diop compte parmi les figures marquantes de cette période. Il a participé aux Jeux olympiques de Moscou en 1980, où il s'est classé dixième en lutte libre dans la catégorie des mi-lourds. Il avait également participé aux Jeux de Los Angeles en 1984, toujours en lutte libre.

Son parcours s'inscrit dans une génération qui a contribué à installer la lutte sénégalaise dans les compétitions internationales, alors que la discipline locale était déjà fortement portée par la popularité de la lutte traditionnelle.

La difficulté pour les lutteurs sénégalais résidait notamment dans l'adaptation aux exigences techniques des styles olympiques.

La lutte libre et la lutte gréco-romaine obéissent à des règles spécifiques, avec des catégories de poids, des techniques autorisées et un système d'arbitrage distinct de celui du "lamb", lutte traditionnelle sénégalaise.

Moustapha Guèye a représenté le Sénégal aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, lors desquels l'ancien "Tigre de Fass" avait fait partie de la sélection nationale.

Alioune Diouf, plusieurs participations olympiques

Autre acteur important de cette histoire, Alioune Diouf a participé à trois éditions des Jeux olympiques. Présent à Barcelone (Espagne) en 1992, il a disputé les compétitions de lutte gréco-romaine et de lutte libre lors de cette édition. Il a ensuite participé aux Jeux d'Atlanta (Etats-Unis), en 1996, avant de représenter encore le Sénégal à Sydney en 2000.

À Sydney, en Australie, Diouf a concouru en lutte libre dans la catégorie des moins de 85 kg et s'est classé 15e.

Au Sénégal, la popularité de la lutte avec frappe peut parfois donner l'impression que les deux pratiques relèvent du même cadre sportif.

Sur le plan olympique, il s'agit pourtant de disciplines distinctes. La lutte olympique comprend principalement la lutte libre et la lutte gréco-romaine.

La lutte traditionnelle sénégalaise, particulièrement connue pour ses combats avec frappe, possède ses propres codes, ses catégories et son environnement culturel.

Cette différence constitue l'un des principaux enjeux de la transition entre l'arène sénégalaise et le tapis international : transformer les qualités physiques, la puissance et les réflexes développés dans la lutte locale en techniques adaptées aux règlements internationaux.

Isabelle Sambou, l'exception féminine

La présence féminine sénégalaise dans les sports de combat olympiques s'est également développée avec le temps. Pour la lutte féminine sénégalaise, une figure olympique particulièrement importante est Isabelle Sambou, qui a participé aux Jeux de Londres en 2012 et à ceux de Rio en 2016. Elle a terminé cinquième à Londres dans la catégorie des moins de 48 kg et huitième à Rio.

L'histoire de la lutte olympique sénégalaise s'inscrit ainsi dans une trajectoire plus large, celle d'une discipline traditionnelle cherchant à convertir ses acquis en performances internationales, face à des adversaires habitués aux exigences techniques et réglementaires de la lutte olympique.