Sénégal: Tambacounda - La mairie remet des fournitures à une cinquantaine d'établissements scolaires de la commune

Tambacounda — La mairie de Tambacounda, a procédé, mercredi, à une remise de fournitures scolaires aux 30 écoles élémentaires et aux 20 établissements préscolaires et de 4 imprimantes à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de la commune, a constaté l'APS.

"Cette initiative menée depuis cinq ans s'inscrit dans la durée. Elle répond à une préoccupation majeure : réduire la charge qui pèse sur les familles au moment de la rentrée scolaire et permettre à chaque enfant de disposer des outils indispensables à son apprentissage", a notamment déclaré le maire Pape Banda Dièye.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise, qui s'est déroulée à l'hôtel de ville de Tambacounda, en présence de l'IEF de Tambacounda, de représentants des Comités de gestion de l'école (CGE) et de représentants des parents d'élèves.

Cet appui en fournitures scolaires de la municipalité vise, selon lui, à faire face aux difficultés économiques qui peuvent constituer des obstacles à la réussite scolaire d'élèves issues de familles démunies.

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"Notre responsabilité, en tant que collectivité territoriale, est donc de contribuer, dans la mesure de nos moyens, à lever ces obstacles", a assuré le maire.

Pape Banda Dièye a exhorté les directeurs des écoles à veiller au partage équitable et correct de ces fournitures scolaires, tout en encourageant les bénéficiaires à bien travailler en classe.

"Ces fournitures que nous vous remettons aujourd'hui sont des outils qui doivent vous permettre à mieux apprendre et mieux préparer votre avenir. Prenez-en soin. Travaillez avec sérieux, écoutez vos enseignants, respectez vos parents et vos camarades. Soyez disciplinés et persévérants. N'oubliez jamais que la réussite est le fruit du travail, de la discipline et de la persévérance", a-t-il lancé aux élèves, en s'adressant à eux par l'intermédiaire de leurs parents.