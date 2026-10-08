Tunisie: Béja - Simarbre, de la pierre naturelle brute aux plaques destinées à l'export

Le secteur tunisien des pierres naturelles a été au cœur d'une visite effectuée par l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmed Misbah Demircan, à l'unité de production de la société Simarbre, spécialisée dans le traitement des pierres naturelles et du marbre, à Béja.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des contacts de l'ambassadeur turc avec les milieux d'affaires et les secteurs productifs en Tunisie. Ahmed Misbah Demircan était accompagné du conseiller commercial de l'ambassade de Turquie en Tunisie, Salahaddin Batur, du président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-turque (CCTT), Selçuk Yilmaz, ainsi que du membre de la Chambre Omar Kizilboğa.

Au cours de la visite de l'unité de production, l'ambassadeur et la délégation qui l'accompagnait ont pris connaissance des activités de Simarbre, des différentes étapes de traitement des pierres naturelles ainsi que de ses activités orientées vers l'exportation.

La délégation a notamment suivi les opérations de découpe des blocs de pierres naturelles, leur traitement et leur transformation en plaques. Les échanges ont également porté sur la capacité de production de l'entreprise, ses activités dans le secteur des pierres naturelles et ses opérations destinées aux marchés extérieurs.

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De la pierre brute aux plaques transformées

Implantée à Béja, Simarbre traite plusieurs variétés de pierres naturelles tunisiennes, parmi lesquelles Thala Beige, Thala Grey, Sahara Noir, Nero Dorato, Giallo Numidia, Bronzo, Perla Antica et Chemtou.

L'entreprise assure la production de blocs et de plaques, ainsi que de plaques polies destinées notamment à l'exportation. Selon les publications de la société sur les réseaux sociaux, celle-ci produit notamment des plaques en Thala Grey, disponibles en différentes épaisseurs, et commercialise des plaques de pierre naturelle destinées à différents usages dans les espaces intérieurs et extérieurs.

L'unité de production est équipée d'un système de mise sous vide destiné au renforcement des blocs, d'une ligne de traitement à base de résine époxy et d'une ligne de polissage des plaques. Elle dispose également de systèmes de découpe à lame unique et à lames multiples.

Ces équipements permettent à l'entreprise de réaliser au sein de sa propre unité plusieurs étapes du processus de transformation des pierres naturelles, depuis les blocs bruts jusqu'aux plaques traitées et prêtes à être commercialisées.

La visite de l'ambassadeur de Turquie intervient ainsi dans le cadre d'une démarche visant à maintenir le contact avec les entreprises et les acteurs des différents secteurs productifs en Tunisie, avec un intérêt particulier pour les activités tournées vers les marchés extérieurs.