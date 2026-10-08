Tunisie: Classement FIFA - La Tunisie chute de quatre places

La Tunisie a régressé de quatre places et se classe désormais 61e mondiale, selon le dernier classement FIFA publié ce mercredi.

Sous la direction du nouveau sélectionneur Mouine Chaabani, les Aigles de Carthage ont débuté leur campagne de qualification pour la CAN-2027 par deux matches nuls à Radès (Groupe H), contre l'Ouganda (1-1) et le Botswana (2-2). Dans le haut du tableau, l'Espagne, championne du monde et auteure de quatre succès en autant de matches en Ligue des Nations, consolide sa première place, devant l'Argentine, vice-championne du monde, la France, l'Angleterre et le Portugal. Sur le plan africain, la Tunisie occupe la 11e place derrière notamment le Maroc (7e mondial), le Sénégal (18e), l'Égypte (25e), l'Algérie (28e) et la Côte d'Ivoire (29e).

La prochaine mise à jour du classement FIFA est prévue le 18 novembre.