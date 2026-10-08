Tunisie: Entrée sud de Tunis - Un nouveau pont mis en service à Ben Arous

Un nouveau pont a été ouvert à la circulation mercredi soir à Ben Arous, dans le cadre des travaux du lot n°3 du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale. Cette nouvelle infrastructure vise notamment à améliorer la fluidité du trafic et à réduire les embouteillages au niveau de l'hôpital des grands brûlés.

La mise en service a été effectuée par Slah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat et chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, au niveau de l'échangeur reliant la route régionale n°22 à la route nationale n°3A et à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boughedida, ainsi que de plusieurs responsables du ministère, notamment le directeur général des Ponts et Chaussées, le directeur général de la Coordination entre les directions régionales, la directrice des Grands Travaux et la cheffe du projet, outre des cadres centraux et régionaux, des représentants des entreprises chargées des travaux et du bureau d'études.

Ce nouveau pont permettra aux usagers venant d'El Mourouj et de la route nationale n°3A de rejoindre Tunis via la route régionale n°22, sans passer par l'intersection située au niveau de l'hôpital des grands brûlés.

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Selon le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, cette mise en service constitue une étape importante dans la poursuite du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale. Elle devrait contribuer à améliorer la circulation dans cette zone et à réduire la pression du trafic aux abords de l'hôpital.

À cette occasion, Slah Zouari a appelé le groupement d'entreprises chargé de la réalisation du projet à accélérer le rythme des travaux afin d'achever les autres composantes du projet dans les meilleurs délais.