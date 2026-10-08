Tunisie: Alerte météo - Jusqu'à 70 mm de pluie attendus dans plusieurs régions

Une dégradation des conditions météorologiques est attendue à partir de cette nuit, avec l'apparition de pluies temporairement orageuses et localement abondantes, accompagnées d'une baisse sensible des températures, selon les dernières prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Les premières précipitations concerneront les régions côtières du Nord avant de s'étendre progressivement à d'autres zones du pays. Elles seront parfois abondantes dans l'extrême Nord-Ouest au cours de la nuit, avant de gagner le reste des régions du Nord, puis le Centre et localement le Sud à partir de demain après-midi, vendredi.

Les quantités de pluie seront particulièrement importantes dans plusieurs gouvernorats. Elles devraient généralement varier entre 30 et 50 mm à Zaghouan, Siliana, Sidi Bouzid, Kairouan et dans la région du Sahel, avec des cumuls pouvant atteindre localement 70 mm.

Ces précipitations pourront être accompagnées de chutes de grêle dans des zones limitées. L'INM prévoit également des vents forts sous forme de rafales, notamment lors du passage des cellules orageuses.

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Parallèlement, les températures enregistreront une baisse notable, particulièrement dans les régions du Nord. Les températures maximales y seront comprises entre 20 et 24°C, tandis qu'elles avoisineront 18°C sur les hauteurs.

Dans les autres régions du pays, les maximales varieront entre 26 et 30°C.

L'évolution de la situation devra ainsi être suivie au regard de l'extension progressive des précipitations vers le Centre et, localement, le Sud au cours de la journée de vendredi.