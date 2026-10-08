Tunisie: Météo - À partir de demain, baisse sensible des températures

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'ingénieur en environnement et expert climatique Hamdi Hached a indiqué que les températures connaîtront une baisse sensible, pouvant atteindre jusqu'à 10 degrés, à partir de demain vendredi, avec des prévisions de chutes de pluie en quantités importantes.

Hamdi Hached a précisé que la seconde moitié du mois d'octobre sera « particulièrement pluvieuse », selon ses termes, tout en appelant à prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité. Il a également souligné que l'hiver 2027 enregistrera des températures supérieures à la moyenne normale, la Tunisie devant traverser une « vague de chaleur hivernale » avec des pics atteignant 26 degrés au cours des mois de janvier et de février.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.