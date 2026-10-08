Tunisie: Météo - À partir de demain, baisse sensible des températures

L'ingénieur en environnement et expert climatique Hamdi Hached a indiqué que les températures connaîtront une baisse sensible, pouvant atteindre jusqu'à 10 degrés, à partir de demain vendredi, avec des prévisions de chutes de pluie en quantités importantes.

Hamdi Hached a précisé que la seconde moitié du mois d'octobre sera « particulièrement pluvieuse », selon ses termes, tout en appelant à prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité. Il a également souligné que l'hiver 2027 enregistrera des températures supérieures à la moyenne normale, la Tunisie devant traverser une « vague de chaleur hivernale » avec des pics atteignant 26 degrés au cours des mois de janvier et de février.