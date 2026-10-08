La chercheuse tunisienne Dhekra Mahmoud a reçu mercredi en France le prix « France 2026 L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science », lors d'une cérémonie organisée en l'honneur de chercheuses de plusieurs pays pour l'excellence de leurs travaux et leurs contributions remarquables à la recherche scientifique.

Décerné chaque année en partenariat avec l'Académie des sciences, ce prix récompense des chercheuses aux parcours prometteurs. Les lauréates sont sélectionnées par un jury composé d'une cinquantaine de personnalités du monde académique, selon la page officielle de l'ambassade de Tunisie en France, qui a publié l'information mercredi soir.

L'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, a assisté à la cérémonie de remise du prix décerné à la chercheuse tunisienne, diplômée de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) et qui mène actuellement un projet de recherche dans le domaine de la cybersécurité.

L'ambassade de Tunisie en France a félicité la lauréate, saluant la qualité de ses travaux scientifiques et son parcours, qui illustre, selon elle, l'engagement des chercheuses tunisiennes à poursuivre leur quête de connaissance et d'excellence.

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Elle a également rendu hommage, à travers cette distinction, aux universitaires et chercheurs tunisiens établis en France pour leurs contributions au développement de la recherche scientifique et au renforcement de la coopération scientifique entre la Tunisie et la France.