Tunisie: À Berlin, trois tunisiennes portent les couleurs de l'entrepreneuriat féminin

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie a participé, le 6 octobre courant, à Berlin, à la 7e édition du Forum germano-arabe des femmes, organisée à l'occasion de la clôture de l'édition 2025/2026 du programme « Ouissal » pour l'autonomisation de la femme, en présence de l'ambassadeur de Tunisie à Berlin.

Selon l'ambassade de Tunisie en Allemagne, trois Tunisiennes engagées dans ce programme ont participé au forum aux côtés de représentantes de plusieurs pays arabes.

Lancé en Tunisie en 2013, « Ouissal » vise à renforcer les capacités des femmes arabes en entrepreneuriat et développement de projets, et à créer un réseau d'échange d'expériences entre participantes.

Il est financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, et supervisé par l'Organisation arabe euro-méditerranéenne pour la coopération économique.

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Les trois femmes tunisiennes participantes sont respectivement : Amira Hasnaoui, ingénieure et cofondatrice de la plateforme numérique « Work Point », dédiée à la gestion des espaces de travail et des ressources humaines, Jihene Touati, présidente de la start-up « Arzak », spécialisée dans les formations numériques pour les femmes artisanes et Rahma Sagni, propriétaire de la société « Rama », spécialisée dans la fabrication de vêtements de sport et de bain à partir de matériaux recyclés.

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