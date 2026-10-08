Tunisie-Grèce - Nafti plaide pour un nouvel élan aux échanges et à la coopération économique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé, mercredi, à donner un nouvel élan aux échanges de visites de haut niveau et à renforcer la coopération économique entre la Tunisie et la Grèce, lors de la visite d'adieu que lui a rendue l'ambassadrice grecque à Tunis, Olga Anagnostopoulou, à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Au cours de cette rencontre, tenue au siège du ministère, le ministre a salué les efforts de la diplomate et sa contribution à la consolidation des relations bilatérales, fondées sur de solides liens d'amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1959.

Nafti a souligné l'importance de multiplier les échanges de visites de haut niveau et de consolider les mécanismes de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture, le transport et le tourisme. Une telle dynamique permettrait, selon lui, de stimuler la coopération économique, de favoriser l'investissement, de développer les échanges commerciaux et de promouvoir les partenariats entre les opérateurs économiques tunisiens et grecs.

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Le chef de la diplomatie tunisienne a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer la concertation et la coordination au niveau multilatéral, notamment au sein de l'Union européenne et des Nations Unies, en mettant à profit le statut de la Grèce en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

S'agissant de la communauté tunisienne résidant en Grèce, le ministre a réaffirmé l'attachement des autorités tunisiennes à la protection de ses intérêts, soulignant notamment la nécessité d'accélérer la finalisation des procédures relatives à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et de faciliter les déplacements entre les deux pays, de manière à renforcer la mobilité des citoyens.

De son côté, l'ambassadrice grecque, qui achève sa mission en Tunisie, a exprimé sa gratitude aux autorités tunisiennes pour leur coopération tout au long de son mandat. Elle a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre et de développer davantage les relations bilatérales, notamment dans des domaines à fort potentiel de coopération.