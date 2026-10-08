Tunisie: Kondar - Les travaux de la station électrique 400 kV reliant Kondar à Skhira avancent à 90 %

Les travaux de génie civil de la station haute tension 400 kilovolts reliant Kondar à Skhira ont atteint un taux d'avancement de 90%, l'installation des équipements devant être achevée dans les délais prévus.

Le gouverneur de Sousse, Sofien Tanfouri, a effectué une visite d'inspection à cette station et à plusieurs projets publics dans la délégation de Kondar, dans le cadre du suivi des projets de développement et de la marche des services publics.

La visite a concerné le centre de protection maternelle et infantile de Kondar et le centre de santé de base de Bir Jedid, où les travaux de maintenance sont achevés.

Lors de sa tournée, le gouverneur a demandé d'accélérer la consultation aux fins de construction de la clôture extérieure du centre de santé.

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Il s'est également rendu au service des urgences de Kondar pour s'enquérir des conditions de soins avant de se rendre à la maison des jeunes dont les travaux d'aménagement d'une valeur d'environ 406 mille dinars.

La réception provisoire du chantier étant prévue d'ici fin du mois.

Le gouverneur a en outre rendu visite au club des jeunes de Bchachma, au complexe de l'enfance de Kondar dédié aux enfants pris en charge par l'État et aux sièges de la délégation et de la municipalité.

C'est là où il évoqué le dossier du dédoublement de la route nationale n°2, entre Enfidha et Kairouan a été évoqué, un projet qui traîne encore en raison des obstacles entravant la réalisation du projet.