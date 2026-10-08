Tunisie: Alerte SONEDE - Coupures d'eau dès ce soir dans ces régions

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé des coupures d'eau potable, à partir de 20h00 mercredi, dans plusieurs zones des districts de Sfax Nord, Sfax Sud, Sidi Bouzid et Kairouan.

Selon un communiqué de la société, cette perturbation résulte d'une panne survenue sur la conduite principale d'adduction d'eau (diamètre 1100 mm) au niveau de la région de Souda à Sidi Bouzid. Les coupures touchent les délégations de Bir Ali Ben Khalifa et Menzel Chaker (Sfax), Ouled Haffouz, Essaida et Regueb (Sidi Bouzid), ainsi que Chrarda (Kairouan). La SONEDE a indiqué que ses équipes techniques interviennent actuellement pour réparer la panne, les travaux se poursuivant 24h/24.

Le retour progressif à la normale étant prévu à partir de jeudi, 18h00, une fois les réparations achevées.