Tunisie: Top 1000 scholar - Trois chercheurs tunisiens parmi les quarante premiers dans le classement mondial

Trois chercheurs tunisiens ont décroché les premières places à l'échelle nationale dans le classement Top 1000 Scholar pour l'année 2026, couvrant la période de référence 2021-2025, dans la catégorie « Études géologiques et géophysiques à travers le monde », qui regroupe un millier de chercheurs classés à l'échelle mondiale.

Le Professeur Younes Hamed, de la Faculté des Sciences de Gafsa, s'est hissé à la première place sur le plan national. Le Professeur Hakim Gabtni, du Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE), s'est classé deuxième au niveau national et 38e mondial. Quant au Professeur en géologie à l'Université de Tunis El Manar Mohamed Soussi a décroché la troisième place nationale et le 39e rang mondial.

Cette présence remarquable parmi les quarante premiers mondiaux met en lumière la contribution des compétences tunisiennes au développement de la recherche géologique et géophysique et de ses applications, notamment dans le domaine des ressources en eau souterraine.

Cette consécration reflète également l'apport des chercheurs du Centre de Recherches et des Technologies des Eaux et des institutions académiques tunisiennes au soutien de la recherche scientifique et au renforcement de son rayonnement international.