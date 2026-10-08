Bénin: «Des souvenirs jusqu'à la fin de leur vie», le pays euphorique pour le match d'adieu de Messi

Les Guépards du Bénin affrontent l'Argentine ce mardi soir à Buenos Aires (23h TU) pour un match amical qui restera dans l'histoire : la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot albiceleste, dans un Estadio Monumental annoncé plein à craquer. Entre fierté, joie et respect, la sélection béninoise veut savourer cet instant unique tout en restant compétitive.

Le Bénin défie l'Argentine, championne du monde, dans une rencontre amicale qui a tout d'un événement planétaire. Pour Lionel Messi, il s'agit de sa 208e et dernière cape avec l'Albiceleste, un match d'adieu programmé dans le bouillant Estadio Monumental de Buenos Aires. Pour les Guépards, c'est une occasion historique, à la fois sportive et symbolique.

Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin, insiste sur l'esprit de cette soirée : « Il n'y a pas de plan anti-Messi ni de volonté de jouer les trouble-fêtes. On veut faire un bon match de football, que ce soit la fête du football, sans faire de cadeaux mais sans agressivité mal placée. Ça doit être une célébration d'un grand joueur et du beau football, et notre équipe béninoise va essayer d'apporter sa pièce à l'édifice. »

« Être digne de ça... »

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Le technicien franco-allemand mesure pleinement la portée de ce rendez-vous pour tout un pays : « Pour les Guépards, pour tout le Bénin, c'est un honneur de pouvoir jouer ce match d'adieu de Lionel Messi. Ce match dans un stade de 90 000 personnes, avec des grands joueurs, c'est vraiment fantastique. Il faudra être digne de ça, pratiquer un football engagé et technique sans perdre notre âme de combattant, tout en respectant le cadre d'un jubilé. C'est une grande chance pour ma jeune équipe de ramener ces souvenirs jusqu'à la fin de leur vie. »

Au sein du groupe, l'enthousiasme est général. Le milieu de terrain Mattéo Ahlinvi, qui évolue à Farul Constanƫa en Roumanie, décrit un groupe porté par la fierté : « C'est un très grand honneur pour nous de pouvoir affronter Lionel Messi en Argentine, dans le stade Monumental, pour sa dernière. C'est un sentiment de fierté, de joie, de plaisir. On profite de chaque moment passé ensemble en Amérique du Sud. (...) On sait que c'est une chance pour nous de représenter haut et fort les couleurs du Bénin. »

Même sentiment chez l'attaquant Steve Mounié, cité par L'Équipe : « C'est le match que tout le monde va regarder, le plus important de notre carrière internationale. La dernière de Messi sera contre le Bénin, je n'y crois même pas. »