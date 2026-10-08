Algérie: Le pays condamne à mort neuf personnes pour du trafic de drogue et de psychotropes

Le tribunal criminel près la Cour d'Alger a prononcé le 5 octobre 2026 les premières condamnations à la peine de mort dans des affaires de trafic de stupéfiants et de psychotropes. L'Algérie exerce un moratoire sur l'exécution de la peine de mort depuis 1993.

Quelques jours après la promulgation d'un nouveau projet de loi sur la peine de mort en Algérie, qui élargit la peine à d'autres crimes comme les feux de forêts, un tribunal d'Alger a rendu ses premières condamnations à la peine capitale, pour du trafic de drogue.

La justice algérienne s'est appuyée ici sur une nouvelle loi pour durcir les peines. Si la condamnation à la peine de mort est effectivement possible dans une affaire de trafic de drogue et de stupéfiants en vertu de la loi 25-03 promulguée en juillet 2025, les poursuites, notamment pour atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public font, quant à elles, directement écho au nouveau projet de loi qui élargit l'usage de la peine capitale.

Neuf individus, dont l'accusé principal est âgé de 22 ans, étaient poursuivis pour importation, transport, expédition et stockage de drogues dures dans le cadre d'une organisation criminelle, ainsi que pour des délits de contrebande, d'usurpation d'identité mais également de blanchiment d'argent.

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L'affaire remonte à septembre 2025, quand la police de la ville de M'sila, à 230 kilomètres au sud-est d'Alger, avait saisi plus de 100 kilos de cocaïne et plus de 200 000 comprimés de prégabaline, un médicament indiqué dans la prise en charge de certaines formes d'épilepsie et du trouble anxieux généralisé, mais dont l'usage peut être détourné. Si neuf personnes ont été arrêtées, trois étaient présentes ce lundi au tribunal d'Alger, les six autres étant condamnées par contumace.

Si aucun trafiquant de drogue n'avait encore été condamné à la peine capitale, la demande de durcissement des peines par le président Abdelmadjid Tebboune à la fin de l'été a été entendue.