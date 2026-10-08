Afrique du Nord: Biodiversité - La Tunisie accueille un atelier régional sur les espaces contribuant à la conservation hors aires protégées

Tunis — Un atelier régional consacré aux "autres mesures de conservation efficaces par zone" (OECM), destinées notamment à identifier des espaces contribuant à la conservation de la biodiversité en dehors des aires protégées, s'est ouvert, jeudi, à Tunis, avec la participation de délégations de Tunisie, d'Algérie, d'Egypte, de Libye et du Maroc.

Organisé par le WWF Afrique du Nord, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et la Direction générale des forêts, cet atelier de deux jours vise à examiner les modalités d'identification et de notification des OECM dans les pays d'Afrique du Nord, selon les organisateurs.

Les OECM désignent des zones qui ne sont pas nécessairement établies ou gérées principalement à des fins de conservation, mais qui permettent néanmoins d'obtenir des résultats positifs et durables pour la conservation de la biodiversité.

Les travaux portent notamment sur l'application des critères définis dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), ainsi que sur les possibilités de leur adaptation aux contextes fonciers, administratifs et écologiques des pays de la région.

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Des espaces tels que certaines forêts domaniales, oasis, zones agropastorales traditionnelles ou aires de pêche réglementées pourraient, selon les organisateurs, présenter un potentiel pour être identifiés comme OECM, sous réserve de leur conformité aux critères internationaux.

L'atelier s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Cible 3 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui prévoit la conservation d'au moins 30% des zones terrestres et des eaux intérieures ainsi que des zones marines et côtières d'ici à 2030.

Les participants doivent notamment travailler à l'identification de catégories d'espaces susceptibles de répondre aux critères des OECM et à l'élaboration d'orientations communes pour les pays d'Afrique du Nord.

Des experts internationaux doivent également partager, au cours de cette rencontre, des expériences de conservation communautaire menées dans d'autres régions, notamment dans le Caucase.

Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, rappelle-t-on, adopté en 2022 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, fixe 23 cibles à l'horizon 2030 pour lutter contre la perte de biodiversité, dont la conservation d'au moins 30 % des espaces terrestres et marins.