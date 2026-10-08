Congo-Kinshasa: La FIFA aurait fermé les yeux sur l'inéligibilité de Mpasi et la qualification des Léopards au Mondial

Trois mois après la Coupe du monde, des enquêtes du Monde et du New York Times révèlent que le gardien congolais Lionel Mpasi était inéligible, et que la FIFA aurait sciemment ignoré l'irrégularité. Un imbroglio réglementaire qui pourrait relancer le débat sur l'intégrité du football mondial.

Déjà dans l'oeil du cyclone depuis quelques mois, la Fifa est directement accusée d'avoir fermé les yeux sur l'inéligibilité d'un joueur congolais afin d'éviter un scandale. Trois mois après le Mondial 2026, conclu sur une élimination en 16es de finale, des révélations émergent en effet autour de la RDC. Selon des enquêtes conjointes du Monde et du New York Times, les « Léopards » n'auraient jamais dû participer à la compétition. Et pour cause : Lionel Mpasi, le gardien titulaire des Léopards, n'était pas éligible pour participer à cette compétition internationale.

Tout démarre par une réaction de mauvais perdant. Le 28 novembre dernier, le Nigeria, tout juste éliminé par la RDC en barrage continental pour la Coupe du monde, dépose un recours. La Fédération soupçonne alors des fraudes administratives au sein des Léopards.

Mpasi a disputé les CAN 2024 et 2025

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Dans un premier temps, rien de répréhensible aux yeux de la Fifa, qui décide de ne pas sanctionner en raison de questions de délais et de procédure. Mais en coulisses, les juristes de l'instance découvrent une irrégularité majeure : le gardien congolais Lionel Mpasi est inéligible.

Né en France et ancien international tricolore en équipes de jeunes, le joueur de 32 ans n'est jamais allé au bout de sa procédure de changement de nationalité sportive après avoir disputé « au moins cinq rencontres avec l'équipe de France » dans les catégories de jeunes, dont certaines lors du Mondial 2011 des moins de 17 ans, selon Le Monde.

International congolais depuis 2022, Mpasi a pourtant pu disputer normalement les CAN 2024 et 2026 sous l'égide de la CAF. Or, selon le règlement de la Fifa, la sanction est normalement automatique : match perdu par forfait, ce qui aurait dû qualifier le Nigeria.

Infantino au courant ?

Les juristes de la Fifa alertent leur direction et pointent cette faille presque inimaginable dans l'effectif congolais. Mais derrière, rien ne bouge : aucune sanction n'est prise.

Dans les enquêtes du Monde et du New York Times, il est précisé que Gianni Infantino et son secrétaire général auraient été informés de la situation. Si cela était confirmé, cela fragiliserait encore davantage le patron du football mondial, déjà fortement contesté.

Actuellement, Lionel Mpasi, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille, est privé de compétition pour de longs mois. Il a ainsi manqué les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027. Une absence salutaire après ces révélations ?