Libye: Le président du Parlement de l'Est évincé de son poste

7 Octobre 2026
Radio France Internationale

En Libye, le président du Parlement basé à Benghazi, dans l'est du pays, a été évincé de son poste. En fonction depuis 2014, Aguila Saleh était un soutien historique du maréchal Haftar. Ces derniers mois, son influence faiblissait, alors que Saddam Haftar, héritier désigné du clan, redoublait d'ambitions. Aguila Saleh conteste la validité de la procédure parlementaire.

Un vote a été organisé lundi 5 octobre pour appeler à renouveler la direction de la Chambre. Les députés présents se sont prononcés, pour une très grande majorité, en faveur d'une recomposition des équilibres politiques, avec Al-Sahin Abdelnabi al-Obeidi, député de Tobrouk, dans le nord-est du pays.

À la tête du Parlement libyen depuis douze ans, Aguila Saleh a longtemps été vu comme un soutien indéfectible du clan du maréchal Haftar, qui contrôle l'est et une grande partie du sud du pays.

« Le plus dur reste à faire » pour Saddam Haftar

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Pour Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye, la rupture s'explique ainsi : « Parce que Saddam Haftar est persuadé que les initiatives diplomatiques à l'international, préconisées notamment par les États-Unis, apporteront des changements en sa faveur. Aguila Saleh, s'il incarnait bien une chose, c'est le refus du changement. »

Il est tout de même trop tôt pour parler de victoire politique pour Saddam Haftar, selon le spécialiste, même si cette éviction est « une preuve de sa puissance ». « Aguila Saleh n'était qu'un obstacle vers une route encore longue, le plus dur reste à faire », précise Jalel Harchaoui. Il fait écho à l'objectif du fils du maréchal Haftar d'obtenir davantage de reconnaissance politique avant la tenue d'élections législatives.

De son côté, Aguila Saleh conteste la validité de la procédure parlementaire.

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