Ile Maurice: Patrick Assirvaden et Shyam Thanoo évoquent un «agenda» de Khushal Lobine

La grogne autour de l'approvisionnement en eau continue de gagner plusieurs localités de Vacoas. Après les manifestations des habitants de Pierrefonds, lundi et mardi, ceux d'Allée-Brillant et de Highlands sont également descendus dans la rue mercredi soir pour exprimer leur mécontentement face aux difficultés d'approvisionnement. Dans ce contexte tendu, le directeur général de la Central Water Authority (CWA), Shyam Thanoo, et le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, ont réagi aux propos tenus par Khushal Lobine, député de la circonscription n°15 (La Caverne-Phoenix) et leader des Nouveaux Démocrates.

Shyam Thanoo affirme avoir reçu la lettre adressée par Khushal Lobine mardi 6 octobre, jour où se tenait également une réunion de crise présidée par le ministre Patrick Assirvaden. Selon lui, les décisions prises lors de cette réunion devaient être mises en oeuvre sans délai, ce qui ne lui a pas permis de rencontrer le député. «J'ai reçu sa lettre mardi, le jour même de la réunion de crise. Après les décisions prises lors de cette réunion, il fallait les mettre en pratique. Faute de temps, je n'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai parlé à deux de ses proches qui étaient venus déposer la lettre», explique-t-il.

Le directeur général de la CWA réfute ainsi les affirmations selon lesquelles il refuserait de recevoir Khushal Lobine. «Il fait circuler de mauvaises informations dans les médias. C'est totalement faux de dire que je refuse de le recevoir. Lorsque le temps me le permettra, je le rencontrerai», insiste-t-il.

Shyam Thanoo rejette également les critiques laissant entendre que la CWA resterait inactive face aux difficultés rencontrées par les habitants. Il assure que les équipes sont mobilisées jour et nuit sur le terrain pour tenter de rétablir la situation. «C'est faux de dire que la CWA ne fait rien. Nos équipes travaillent jour et nuit. Pour moi, la priorité n'est pas de rencontrer Khushal Lobine pour lui expliquer que des travaux sont en cours. Je préfère travailler, trouver des solutions et le rencontrer ensuite, lorsque le temps me le permettra», soutient-il.

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Il ajoute qu'une rencontre avec le député ne suffirait pas, à elle seule, à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau. Le directeur général laisse également entendre que Khushal Lobine pourrait avoir un agenda derrière ses interventions.

Concernant la situation sur le terrain, Shyam Thanoo reconnaît l'existence de plusieurs points critiques, notamment dans les régions alimentées par Mare-aux-Vacoas. Il assure que les équipes techniques travaillent actuellement sur ces zones afin de trouver des solutions.

De son côté, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, se dit surpris par les déclarations de Khushal Lobine à la suite des manifestations de mercredi soir. Il estime que la situation exige avant tout des solutions concrètes plutôt que des interventions susceptibles d'attiser les tensions. «Ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu. Il faut trouver des solutions pour soulager les habitants. Je dirais que 95 % des personnes qui sont descendues dans la rue hier sont des gens sincères, qui expriment une colère réelle face à leurs difficultés. Mais certains pourraient avoir un agenda caché», affirme le ministre.

Patrick Assirvaden va plus loin en estimant que certains propos tenus par Khushal Lobine pourraient avoir contribué à attiser la colère des habitants. «C'étaient des paroles visant à inciter les gens. C'est un fait», soutient-il.

Le ministre précise toutefois qu'il n'entretient aucun différend personnel avec le leader des Nouveaux Démocrates. «Je n'ai aucun problème avec Khushal Lobine. Nous avons l'habitude de nous parler lorsqu'il le faut. Mais si, politiquement, il a une stratégie, il devra en assumer la responsabilité. L'avenir nous dira quel est cet agenda», déclare Patrick Assirvaden.