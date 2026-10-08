Ile Maurice: Recherché dans cinq affaires, un suspect armé d'un sabre arrêté par la DCIU

Après plusieurs semaines de recherches, les enquêteurs de la Divisional Criminal Investigation Unit (DCIU) de Metro North ont procédé à l'arrestation d'Abdool Ismael Khalid Mamode, 27 ans, un habitant de Vallée-Pitot recherché dans cinq affaires. Son interpellation est survenue à l'issue d'une opération de repérage et de surveillance menée pendant plusieurs jours.

Selon les informations, les policiers avaient pris position à Khadafi Square, où ils surveillaient discrètement les mouvements dans le secteur. Le suspect aurait finalement été aperçu à Joomaye Street, à proximité d'un établissement de restauration rapide. Les enquêteurs auraient alors commencé à le suivre à distance.

Cependant, l'opération aurait pris une tournure délicate lorsque le jeune homme, réalisant qu'il était suivi par les policiers, aurait sorti un sabre avant de le pointer dans leur direction. Face à cette menace, les enquêteurs auraient tenté d'engager un dialogue avec lui afin de le convaincre de déposer son arme et de se rendre. Mais le suspect aurait refusé d'obtempérer.

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Les policiers auraient alors été contraints de faire usage de la force minimale nécessaire pour procéder à son arrestation. Le jeune homme aurait opposé une vive résistance, continuant à se débattre malgré les tentatives des enquêteurs de le maîtriser. Ce n'est qu'après plusieurs difficultés qu'il aurait finalement été immobilisé et menotté.

Conduit dans les locaux de la DCIU de Metro North, Abdool Ismael Khalid Mamode a ensuite été remis aux policiers du poste de Vallée-Pitot pour les besoins de l'enquête.

Le suspect était recherché dans cinq affaires, dont trois liées à des infractions au Domestic Violence Act, une pour menaces verbales (Threatening Verbally) et une autre pour agression avec préméditation (Assault with Premeditation).

Il faisait également l'objet de deux mandats d'arrêt émis par les tribunaux de Port-Louis Nord et de Port-Louis Sud.

Abdool Ismael Khalid Mamode devrait comparaître en cour ce jeudi 8 octobre.