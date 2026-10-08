Ile Maurice: Huawei lance ses FreeBuds Neo au pays

Huawei a lancé ses nouveaux écouteurs sans fil FreeBuds Neo à Maurice, le 23 septembre dernier à Ébène. La présentation a réuni des représentants des médias, des créateurs de contenu, des jeunes utilisateurs et des gamers, qui ont pu tester le produit et ses différentes fonctionnalités.

Le lancement intervient dans un marché où les écouteurs sans fil sont devenus un accessoire courant, utilisé aussi bien pour les appels que pour l'écoute de musique, le visionnage de contenus ou encore les jeux vidéo. Avec les FreeBuds Neo, Huawei mise notamment sur la réduction de bruit active, la qualité des appels et l'autonomie.

La réduction de bruit adaptative constitue l'une des principales caractéristiques annoncées. Selon les données communiquées par Huawei, le dispositif peut atteindre une réduction moyenne de 30 dB, avec un niveau maximal annoncé de 55 dB sur certaines bandes de fréquences, selon les conditions de test. Le système ajuste la réduction du bruit en fonction de l'environnement sonore.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les appels, les écouteurs disposent de trois microphones associés à un microphone à conduction osseuse. Huawei indique que son système a été testé dans des environnements pouvant atteindre 95 dB de bruit de fond. Les performances réelles peuvent toutefois varier selon les conditions d'utilisation. Les FreeBuds Neo sont équipés de transducteurs de 11 mm et prennent en charge le codec LDAC, permettant une transmission audio haute définition avec les appareils compatibles. Ils proposent également un mode audio spatial destiné notamment à la musique, aux films et aux jeux.

Chaque écouteur pèse environ 4,8 grammes. L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 10 heures avec une charge lorsque la réduction de bruit est désactivée et jusqu'à 40 heures avec le boîtier de recharge. Les écouteurs bénéficient par ailleurs d'une certification IP55 contre la poussière et les projections d'eau.

Les FreeBuds Neo sont disponibles à partir de Rs 5 999 dans les Huawei Experience Stores et chez les revendeurs agréés. Un paiement sans intérêt sur 12 mois est également proposé, soit Rs 500 par mois.

Le produit est disponible en quatre coloris : Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White et Starry Black.