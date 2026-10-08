Ile Maurice: Garder son numéro en changeant d'opérateur

Un atelier de trois jours consacré à la Mobile Number Portability (MNP) se tient au Maritim Resort & Spa, à Balaclava, organisé dans le cadre des travaux de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Tassarajen Pillay Chedumbrum, le chairman de l'ICTA, a souligné : «Avec la MNP, un client pourra conserver son numéro et sa carte SIM, tout en décidant de changer d'opérateur, notamment s'il estime qu'un concurrent propose un meilleur service ou des tarifs plus avantageux.»

Atishay Sookun, l'Executive Director de l'ICTA, a lui déclaré : «L'identité digitale et la portabilité du numéro mobile occupent une place de plus en plus importante dans l'écosystème numérique local.» Il a ajouté : «Derrière cette démarche se trouve également une question économique : le switching cost, soit le coût ou les contraintes associées au changement d'opérateur.»

Avec une pénétration mobile qui dépasse largement 100 % et une progression annuelle soutenue, les enjeux liés à l'identification, à l'authentification et à la liberté de changer d'opérateur prennent une nouvelle dimension. L'ICTA ouvre par ailleurs un appel à candidatures pour l'attribution d'une nouvelle licence de MNP.