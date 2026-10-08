Ile Maurice: Rajesh Bhagwan intervient, cinq autres arbres sauvés

8 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

L'abattage d'un banian à La Mivoie, Rivière-Noire, mercredi 7 octobre, suscite des réactions. Dans un communiqué émis ce jeudi, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, précise que ce dossier relève exclusivement du département des Bois et Forêts, sous la tutelle du ministère de l'Agro-industrie.

Toutefois, dès qu'il a été alerté, le ministre affirme avoir pris contact avec les autorités concernées. «Chaque arbre abattu est un crime contre la nature», déclare-t-il. Selon lui, son intervention a permis d'obtenir l'engagement du contracteur de préserver cinq autres arbres initialement destinés à être abattus.

Rajesh Bhagwan souhaite également renforcer la coordination entre les ministères avant tout abattage, notamment dans le cadre de projets d'infrastructure.

De son côté, l'avocat Rama Valayden, SC, a adressé une lettre au ministre ce jeudi, réclamant l'instauration d'un protocole entre les deux ministères. Il propose qu'une évaluation préalable tienne compte de l'âge, de la rareté et de l'importance culturelle des arbres, ainsi que de leur rôle écologique.

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Il déplore également l'absence présumée d'agents forestiers lors de l'abattage et réclame une enquête sur les circonstances de l'intervention. Il préconise notamment l'élagage comme solution alternative à l'abattage.

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