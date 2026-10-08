Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie, sans tambour ni trompette - «C'est la routine»

Pendant 12 jours, du 27 septembre à ce jeudi 8 octobre, Arianne Navarre-Marie a assuré l'intérim au poste de Premier ministre, en l'absence de Navin Ramgoolam, en déplacement à Londres. Entre rencontres diplomatiques, Conseil des ministres, engagements institutionnels et présence sur le terrain, retour en ordre chronologique sur une parenthèse au sommet de l'exécutif que la Deputy Prime minister résume par ces mots : «C'est la routine.»

Douze jours à la tête du gouvernement mais sans chercher à en faire un événement politique. Hier, alors que le Premier ministre quittait Londres pour regagner le pays, son adjointe s'apprêtait à refermer cette parenthèse avec la même discrétion dont elle a fait preuve en l'ouvrant. En marge d'une cérémonie du National Women Entrepreneur Council, à Phoenix, elle a été invitée à dresser le bilan de cet intérim. Sa réponse est restée sobre.

Elle a notamment évoqué le Conseil des ministres qu'elle a présidé vendredi dernier. «Tout s'est très bien passé, comme d'habitude», a-t-elle expliqué, mettant en avant la solidarité au sein du gouvernement et le travail d'équipe plutôt que des décisions particulières prises durant ces 12 jours. Avait-elle des dossiers spécifiques à remettre au Premier ministre à son retour ? «Non, pas particulièrement», a-t-elle répondu.

Du MMM aux premières rencontres

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Arianne Navarre-Marie a pris ses fonctions de Première ministre par intérim le dimanche 27 septembre. Ce jour-là, elle était présente à l'auditorium Octave Wiehe, à Réduit, pour le 57e anniversaire du Mouvement militant mauricien (MMM). Cette présence intervenait dans un contexte particulier pour les Mauves, après le départ de Paul Bérenger du poste de leader et alors que le parti met en avant un fonctionnement collégial. Arianne Navarre-Marie, qui occupe aujourd'hui les fonctions de Première ministre adjointe au sein du gouvernement, n'est toutefois pas la leader du MMM.

Le lendemain, lundi 28 septembre, elle a participé à la réception organisée à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, au Hennessy Park Hotel.

Le lendemain, son agenda a été largement consacré aux rencontres institutionnelles et diplomatiques. Arianne Navarre-Marie a reçu Alka Bhatia, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement, puis Abigail Noko, représentante régionale du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour l'Afrique australe.Elle a ensuite accueilli Alexis Loyer, ambassadeur de France à Maurice. Les échanges ont notamment porté sur la coopération dans la lutte contre les violences faites aux femmes et sur le partage d'outils de prévention et de protection développés à La Réunion.

Dans la même journée, la Première ministre par intérim a rencontré Alain Muneean, directeur de la Fondation pour l'enfance - Terre de paix, avant une réunion avec Véronique Leu-Govind, Arvin Babajee et Ravin Jugurnauth.

Des aînés au Conseil des ministres

Jeudi 1er octobre, Arianne Navarre-Marie était au J&J Auditorium, à Phoenix, pour la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. La question du vieillissement, de la solidarité intergénérationnelle et du bienêtre des aînés était au centre de cette journée. Dans l'après-midi, elle s'est rendue à la State House, à Réduit, où elle a rencontré le vice-président de la République, Robert Hungley.

Le vendredi 2 octobre a constitué l'un des principaux marqueurs de son intérim : Arianne Navarre-Marie a présidé son premier Conseil des ministres en tant que Première ministre par intérim. Aucune annonce spectaculaire n'est venue marquer cette réunion. Et c'est précisément cette continuité qu'elle a retenue hier lorsqu'elle a été interrogée sur son bilan. «Tout s'est très bien passé, comme d'habitude», a-t-elle déclaré, mettant l'accent sur le fonctionnement collectif de l'équipe gouvernementale.

Le dimanche 4 octobre, elle a poursuivi ses engagements sur le terrain avec deux Family Days : à Sainte-Marie-Madeleine à Pointe-aux-Sables, puis à Saint-Vincent-de-Paul à Pailles. Elle a également participé à un déjeuner organisé dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées au centre communautaire de Richelieu.

Une marche contre la drogue à Vallijee

Lundi 5 octobre, Arianne Navarre-Marie était à Résidence Vallijee pour participer à une marche aux chandelles contre la drogue, organisée par la Community Development Association. Cette présence s'inscrivait également dans les responsabilités de la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, avec une attention particulière portée aux enjeux sociaux et familiaux. Selon nos informations, Arianne Navarre-Marie aurait indiqué ne pas souhaiter bénéficier systématiquement de l'escorte réservée au Premier ministre, préférant se rendre seule dans sa circonscription. Une attitude qui traduit, durant cet intérim, une volonté de conserver autant que possible ses habitudes de déplacement.

ONU, Union africaine et Meta pour la dernière journée

Hier, à la veille du retour de Navin Ramgoolam, l'agenda de Première ministre par intérim a encore été particulièrement chargé. La matinée a débuté à Ébène avec une session de travail avec Meta. Les échanges portaient sur les enjeux liés à la sécurité en ligne, à la protection des enfants, à la désinformation, à l'usurpation d'identité et aux contenus générés par l'intelligence artificielle.

Arianne Navarre-Marie a ensuite reçu le président de la Mauritius Pleasure Craft Federation. À midi, elle a accueilli la coordinatrice résidente des Nations unies à Maurice, Lisa Simrique Singh, ainsi qu'Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale et conseillère spéciale des Nations unies pour l'Afrique.

À 12 h 30, place à une rencontre avec Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Les discussions ont notamment porté sur l'African Credit Rating Agency et sur la contribution de Maurice à l'intégration économique africaine. Quelques heures plus tard, Arianne Navarre-Marie était à nouveau à Phoenix pour la cérémonie du National Women Entrepreneur Council. C'est à cette occasion qu'elle a brièvement dressé le bilan de son intérim. Pas de dossier particulier à remettre à Navin Ramgoolam, pas de grande décision revendiquée.

Rajesh Bhagwan rassure sur le MMM

Cet intérim est également intervenu dans une période où la question du leadership au MMM reste observée de près. Arianne Navarre-Marie est Première ministre adjointe au sein du gouvernement, mais elle n'est pas leader de son parti. Interrogé sur cette situation et sur la place qu'elle pourrait occuper au sein des Mauves, Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM, se veut rassurant. «Il n'y a aucun empressement», affirme-t-il. Selon lui, le leadership collégial se poursuit normalement. «Le congrès d'anniversaire s'est très bien passé et toutes les structures du parti fonctionnent. Le parti connaît ses forces et ses faiblesses», explique-t-il.

Rajesh Bhagwan insiste sur l'expérience des membres du MMM et assure que le parti ne cherche pas à créer de «fausses vitrines». Il souligne également le travail effectué par Arianne Navarre-Marie dans ses deux fonctions. «Arianne Navarre-Marie fait très bien en tant que ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille et aussi comme Première ministre par intérim», ajoute-t-il. Le secrétaire général indique par ailleurs que le MMM poursuit son travail de recrutement. Au terme de ces 12 jours, le bilan présenté par Arianne Navarre-Marie est donc celui de la continuité.

Elle a présidé un Conseil des ministres et a multiplié les rencontres avec des représentants d'organisations internationales, des diplomates et des acteurs institutionnels, tout en poursuivant ses activités ministérielles et ses engagements sur le terrain. Un intérim sans grande annonce ni changement de cap revendiqué. Arianne Navarre-Marie aura occupé, pendant 12 jours, le fauteuil de Premier ministre sans chercher à changer le tempo du gouvernement. Sa propre conclusion résume cette parenthèse : «C'est la routine.»