Afrique: Le continent impose sa propre vision du risque

L'Afrique se dote d'une nouvelle agence de notation de crédit. L'Africa Credit Rating Agency (AfCRA) a été officiellement lancée mercredi à Balaclava, avec l'ambition de proposer une évaluation des risques mieux adaptée aux réalités africaines.

Portée par l'Union africaine et l'African Peer Review Mechanism (APRM), l'AfCRA se veut indépendante et complémentaire des grandes agences internationales telles que Moody's, Fitch et S&P. Son objectif est notamment de contribuer à améliorer l'accès des pays africains aux marchés internationaux et à réduire leurs coûts d'emprunt.

La ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, a insisté sur la nécessité pour l'agence d'asseoir sa crédibilité grâce à la qualité de ses analyses, à la transparence de ses méthodologies, à son indépendance et au respect des normes internationales.

De son côté, Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a identifié quatre priorités : renforcer l'expertise africaine, mieux comprendre le potentiel économique du continent, évaluer objectivement les risques auxquels il est confronté et contribuer au développement de ses marchés financiers.

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À l'issue de la cérémonie, le Sud-Africain Sifiso Falala a été annoncé comme directeur général par intérim de l'AfCRA.