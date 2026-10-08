Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Le roi Makoko Michel Ganari salue les efforts de la directrice générale

A l'occasion de la double commémoration des 146 ans de la signature du traité Makoko Iloo 1er et Pierre Savorgnan de Brazza, et des 20 ans du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, Sa Majesté le roi Makoko Michel Ganari a adressé un message dans lequel il salue les efforts fournis par la directrice générale du mémorial éponyme pour son animation culturelle et son ouverture au monde conformément à l'ambition du président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Dans sa déclaration lue par l'un de ses envoyés à la cérémonie commémorative, le roi Makoko Michel Ganari profite de ce double anniversaire du 3 octobre pour adresser un message à tous ceux qui, au sein du Congo et au-delà, demeurent attachés à la culture et au patrimoine congolais. « Cette double commémoration m'offre l'occasion de revenir sur une page importante de notre histoire et de rappeler le rôle que le royaume Téké à travers la figure de notre ancêtre, le roi Iloo 1er, a joué dans les événements qui ont précédé la fondation de Brazzaville.

Ma première pensée se porte naturellement vers Mbé, capitale du Royaume Téké où le Makoko Iloo 1er rencontre Pierre Savorgnan de Brazza. De cette rencontre découla la conclusion du traité entre les deux personnages», a souligné le roi. Avant d'ajouter que cet accord s'inscrit dans le processus historique qui conduisait à l'installation française sur la rive droite du majestueux fleuve Congo et, par la suite, à la fondation de Brazzaville.

«A l'occasion du vingtième anniversaire du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza qui constitue un lieu où l'histoire peut-être conservée, étudiée et transmise tout en favorisant le dialogue intergénérationnel, je rends un hommage particulier à celle que j'appelle son altesse la princesse Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza », a fait savoir le roi Makoko Michel Ganari.

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En conclusion de cette double commémoration, le roi Makoko Michel Ganari retient que la mémoire du royaume Téké demeure vivante; que le site où a été signé le traité Makoko-De Brazza situé à 7 km de Mbé ainsi que la tombe du roi Makoko Iloo 1er«soient dans nos mémoires et nos pensées reconnus comme des sites mémoriels de l'histoire du Congo. Que la lumière du Nkwembali le grand accompagne chacune et chacun de nous du matin au soir, qu'elle éclaire nos chemins, nos idées et réchauffe nos humeurs, même dans les petites choses invisibles», a conclu le roi Makoko Michel Ganari.

Notons que le représentant du royaume Loango a suggéré que la ville de Brazzaville puisse demeurer une ville de paix, de progrès et de solidarité. «Les 146 ans de l'anniversaire de la ville de Brazzaville doivent être pour nous un moment d'unité d'espérance. Honorons notre histoire et préparons surtout l'avenir. Que chaque génération apporte sa contribution à la construction de cette ville qui nous rassemble. Et que Brazzaville continue de grandir tout en conservant son identité, sa culture et sa mémoire», a-t-il indiqué.