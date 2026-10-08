Madagascar: Viser les étoiles

Ils ont entre 4 et 17 ans. Ils sont lycéens. Passionnés de STEM (Sciences, Technology, Engineering, Mathematics) et savent de quoi ils parlent. Ils sont actuellement à Incheon, en Corée du Sud, pour participer au mondial de robotique First Global Challenge (FGC), en se mesurant à d'autres jeunes venant de 190 pays, tout aussi passionnés de STEM qu'eux.

Viser les étoiles

Dans leurs bagages, un robot. Celui qu'ils ont conçu et réalisé avec l'assistance de leurs mentors, et qu'ils utiliseront pour affronter leurs concurrents pendant les matches. Leur objectif, la meilleure des médailles : l'or. Cette année encore, ils entendent décrocher la médaille d'or, comme l'ont fait avant eux leurs prédécesseurs à Athènes en 2024 et au Panama en 2025. Des succès que la Team Madagascar au FGC 2026 compte bien rééditer, en dépit des semaines de tracas qu'ils ont dû vivre en préparant leur participation à cette compétition internationale de robotique.

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Car cette aventure a été un véritable parcours du combattant pour ces jeunes lycéens composant la Team Madagascar au FGC 2026, avant d'arriver à ce stade ultime en Corée. Si les préparatifs techniques se sont déroulés sans encombre, le volet financier a été beaucoup plus compliqué, car les ressources financières sont plus que limitées. Il a fallu frapper à un nombre incalculable de portes pour espérer récolter des fonds afin de financer ce voyage en Corée. Quelques-unes se sont ouvertes, permettant de couvrir une partie des charges se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Le jour du départ pour Incheon, seule une partie des membres de l'équipe a pu prendre le vol avec les mentors. Mais bonne nouvelle : le reste de l'équipe a finalement pu les rejoindre quelques jours après, grâce au soutien de plusieurs entités et institutions. Les voilà maintenant gonflés à bloc, prêts à investir les terrains de la compétition. Et viser les étoiles.