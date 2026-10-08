Madagascar: District de Bealanana - Litige foncier entre population et militaires

Le conflit foncier persiste dans le fokontany d'Antanambola, commune et district de Bealanana. Les habitants ont adressé une lettre ouverte au président de la Refondation au sujet d'un terrain de 500 hectares qu'ils affirment avoir mis en valeur et qui serait aujourd'hui occupé par des militaires. Selon les explications données par les riverains le 5 octobre, une vingtaine de militaires exerceraient des pressions sur les quelque 3 000 habitants de la localité.

2 000 hectares. La population affirme n'avoir pu exploiter jusqu'à présent que 300 hectares sur les 500 hectares concernés. Le différend remonte à 1989, malgré plusieurs arrangements intervenus au fil des années. Le terrain fait partie d'un domaine de 2 000 hectares immatriculé au nom de colons en 1944, avant d'être transféré au ministère de l'Agriculture en 1947.

En 1971, un camp militaire y a été installé. Depuis, les tensions se poursuivent entre les habitants et les militaires autour de l'utilisation et de l'accès aux terres. Les habitants demandent une clarification de la situation foncière ainsi que l'intervention des autorités afin de mettre fin au différend.