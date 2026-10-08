Madagascar: MAE - Le SG des Affaires étrangères limogé

Le Conseil des ministres réuni avant-hier au Palais d'État d'Iavoloha a pris plusieurs décisions concernant notamment la diplomatie, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. La décision la plus marquante reste l'abrogation du décret portant nomination du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (MAE), mettant ainsi fin à ses fonctions.

Rapatriement des devises

Dans le secteur énergétique, le Conseil a adopté un décret portant réquisition de la Jirama. La compagnie nationale devra signer une convention directe pour la mise en service de 18 groupes électrogènes diesel fournis par Malmekhservice. Sur le plan des infrastructures, les travaux d'aménagement de la RIP 107 reliant Amboasary, Behara, Tranomaro, Mahaly et Tsivory, ainsi que la réhabilitation de la piste d'atterrissage de Tsivory, ont été déclarés d'utilité publique. Le Conseil a également validé le rapport d'évaluation des impacts et des besoins de reconstruction liés au passage du cyclone tropical intense Gezani.

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D'autres décisions ont porté sur la fixation des lignes de base des espaces maritimes sous souveraineté et juridiction de Madagascar, la création de l'Office des transmissions militaires de l'État et l'institution du Haut-Commissariat de la Jeunesse. Le Conseil a également approuvé des mesures visant à mieux encadrer les exportations d'or et à favoriser le rapatriement des devises.