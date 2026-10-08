Madagascar: Anjozorobe - Trois blessés et deux adolescentes victimes de viols dans une attaque

Une attaque violente s'est produite dans la soirée du lundi 5 octobre 2026 à Ampasika, dans le fokontany d'Ambohibary, commune d'Alakamisy, district d'Anjozorobe. Trois individus armés de fusils et d'armes blanches ont fait irruption dans un domicile vers 20 heures, semant la panique parmi les occupants.

Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie, trois adultes présents dans la maison ont été blessés au cours de l'attaque. Ils ont été évacués d'urgence vers un centre de soins où ils ont reçu les traitements nécessaires. L'on nous a également fait savoir que deux adolescentes, âgées respectivement de 14 et 17 ans, auraient été victimes de violences sexuelles lors de cette attaque. Elles ont été prises en charge à la suite des faits, conformément aux dispositions prévues pour les victimes de viols.

Alertés après les faits, les éléments de la gendarmerie d'Anjozorobe ont rapidement engagé des recherches afin d'identifier et de retrouver les auteurs présumés. Les investigations menées dans la foulée ont permis l'arrestation de deux suspects dès le lendemain. Un troisième individu, qui serait également impliqué dans l'attaque, est parvenu à prendre la fuite. Il fait actuellement l'objet de recherches par les forces de l'ordre. La gendarmerie indique toutefois que l'enquête est toujours en cours. « Nous sommes encore en pleine enquête. Ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agirait d'une attaque motivée par des rancoeurs sociales, en quelque sorte un règlement de comptes », a indiqué une source au sein de la gendarmerie.

Les enquêteurs poursuivent ainsi leurs investigations afin d'établir avec précision les circonstances de cette attaque, de déterminer les motivations des assaillants et de clarifier le rôle exact de chacun des suspects. Quant aux deux personnes interpellées, elles ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

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