Madagascar: Anjozorobe - Trois blessés et deux adolescentes victimes de viols dans une attaque

8 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Une attaque violente s'est produite dans la soirée du lundi 5 octobre 2026 à Ampasika, dans le fokontany d'Ambohibary, commune d'Alakamisy, district d'Anjozorobe. Trois individus armés de fusils et d'armes blanches ont fait irruption dans un domicile vers 20 heures, semant la panique parmi les occupants.

Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie, trois adultes présents dans la maison ont été blessés au cours de l'attaque. Ils ont été évacués d'urgence vers un centre de soins où ils ont reçu les traitements nécessaires. L'on nous a également fait savoir que deux adolescentes, âgées respectivement de 14 et 17 ans, auraient été victimes de violences sexuelles lors de cette attaque. Elles ont été prises en charge à la suite des faits, conformément aux dispositions prévues pour les victimes de viols.

Alertés après les faits, les éléments de la gendarmerie d'Anjozorobe ont rapidement engagé des recherches afin d'identifier et de retrouver les auteurs présumés. Les investigations menées dans la foulée ont permis l'arrestation de deux suspects dès le lendemain. Un troisième individu, qui serait également impliqué dans l'attaque, est parvenu à prendre la fuite. Il fait actuellement l'objet de recherches par les forces de l'ordre. La gendarmerie indique toutefois que l'enquête est toujours en cours. « Nous sommes encore en pleine enquête. Ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agirait d'une attaque motivée par des rancoeurs sociales, en quelque sorte un règlement de comptes », a indiqué une source au sein de la gendarmerie.

Les enquêteurs poursuivent ainsi leurs investigations afin d'établir avec précision les circonstances de cette attaque, de déterminer les motivations des assaillants et de clarifier le rôle exact de chacun des suspects. Quant aux deux personnes interpellées, elles ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.