Afrique: Semaine du service client - Airtel Africa s'engage à offrir une expérience client inégalée

Les 183,5 millions de clients du groupe Airtel Africa, y compris ceux d'Airtel Madagascar, sont gâtés. L'opérateur réaffirme son engagement à offrir à ses clients une expérience inégalée grâce à des investissements continus dans son réseau, des technologies de pointe et des partenariats stratégiques visant à étendre davantage sa couverture et sa capacité afin de favoriser l'inclusion numérique et financière sur le continent.

Le lancement de la Semaine du service client 2026 est l'occasion pour Sunil Taldar, directeur général d'Airtel Africa, de confirmer cet engagement total envers la satisfaction de ses clients : « Le thème des événements de cette année, "The Extra Mile", s'inscrit dans la lignée de notre engagement indéfectible à toujours aller plus loin pour nos clients en transformant leur expérience, en les écoutant, en tirant des enseignements de leurs remarques et en répondant à leurs besoins et attentes », a-t-il déclaré. « En numérisant nos services et en élargissant l'accès à la connectivité, nous contribuons à ouvrir des opportunités extraordinaires pour les personnes, les entreprises et les économies à travers tout le continent », a-t-il poursuivi.

3250 nouveaux sites

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Sunil Taldar a également évoqué le récent déploiement commercial par Airtel Africa d'une technologie satellite direct-to-device (connexion directe aux appareils) dans les communautés rurales mal desservies, qui permet aux clients d'Airtel disposant de smartphones compatibles de rester connectés dans des zones hors de portée des réseaux mobiles terrestres, à condition qu'ils aient une vue dégagée sur le ciel. Au cours de la dernière année, Airtel Africa a ajouté plus de 3 250 nouveaux sites et 3 200 kilomètres de fibre optique, tout en réalisant d'importants investissements dans les points de vente et autres canaux de distribution, ainsi que dans des outils d'intelligence artificielle (IA), afin d'améliorer l'expérience numérique de ses clients.

Afin de protéger ses clients contre les spams et les messages potentiellement frauduleux, l'entreprise a lancé le service Spam Alert, basé sur l'IA et accessible gratuitement à tous les abonnés, qui permet d'identifier et de bloquer les SMS suspects et de fournir des mises à jour en temps réel. « Nos collaborateurs rejoindront les équipes de terrain dans nos 14 marchés afin d'échanger avec nos clients, de prendre le pouls de leurs besoins et de concevoir de meilleures façons de leur offrir des services fiables et satisfaisants », a conclu le DG d'Airtel Africa.