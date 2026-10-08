Madagascar: Innovation technologique - MAMA à l'ère de l'assurance numérique

8 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R

Sous l'impulsion de la nouvelle gouvernance portée par le président du Conseil d'Administration, Fidimalala Emile Rakotoarimanana, et le Directeur Général, Rado Andriamamonjiarisoa, MAMA franchit une étape décisive dans sa modernisation.

« Nous avons placé l'innovation technologique au coeur de notre stratégie afin d'entrer de plein fouet dans l'ère de l'assurance numérique. Notre objectif est de devenir le leader de l'assurance digitale dans les années à venir, tout en redorant l'image de la Mutuelle d'Assurance Malagasy », a déclaré hier le Directeur Général de la compagnie d'assurance MAMA face à la presse. L'agence AIS d'Isotry a été choisie comme site pilote pour déployer ce projet de digitalisation, qui repose sur l'intégration de l'outil technologique baptisé « InsurTech by MAMA » au sein d'une plateforme numérique accessible au grand public.

Gérés en temps réel

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette innovation technologique appliquée au secteur de l'assurance procure de nombreux avantages à nos adhérents. Une nette amélioration de la qualité des services est déjà palpable. Les contrats d'assurance sont désormais gérés en temps réel. Grâce à une application mobile conçue pour simplifier leur quotidien, les assurés peuvent effectuer toutes leurs opérations depuis leur smartphone, y compris le suivi en temps réel de leurs dossiers de sinistres », a-t-il expliqué. En outre, une réduction significative des délais de traitement est observée. Il est désormais possible de souscrire une police d'assurance ou de déclarer un sinistre directement via la plateforme de la compagnie. De même, le paiement des cotisations peut s'effectuer en ligne.

Services de proximité

Par ailleurs, la Mutuelle d'Assurance Malagasy, historiquement spécialisée dans la couverture des véhicules terrestres à moteur, s'engage à assurer une indemnisation rapide des sinistres tout en garantissant une gouvernance transparente, véritable gage de confiance pour les sociétaires. Sa transformation numérique vise également à offrir des services de proximité accessibles 2 h/24 et 7j/7, où que l'on se trouve. « La MAMA est plus que jamais déterminée à consolider sa position d'acteur incontournable du secteur des assurances », a conclu le Directeur Général.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.