Madagascar: Innovation technologique - MAMA à l'ère de l'assurance numérique

Sous l'impulsion de la nouvelle gouvernance portée par le président du Conseil d'Administration, Fidimalala Emile Rakotoarimanana, et le Directeur Général, Rado Andriamamonjiarisoa, MAMA franchit une étape décisive dans sa modernisation.

« Nous avons placé l'innovation technologique au coeur de notre stratégie afin d'entrer de plein fouet dans l'ère de l'assurance numérique. Notre objectif est de devenir le leader de l'assurance digitale dans les années à venir, tout en redorant l'image de la Mutuelle d'Assurance Malagasy », a déclaré hier le Directeur Général de la compagnie d'assurance MAMA face à la presse. L'agence AIS d'Isotry a été choisie comme site pilote pour déployer ce projet de digitalisation, qui repose sur l'intégration de l'outil technologique baptisé « InsurTech by MAMA » au sein d'une plateforme numérique accessible au grand public.

Gérés en temps réel

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« Cette innovation technologique appliquée au secteur de l'assurance procure de nombreux avantages à nos adhérents. Une nette amélioration de la qualité des services est déjà palpable. Les contrats d'assurance sont désormais gérés en temps réel. Grâce à une application mobile conçue pour simplifier leur quotidien, les assurés peuvent effectuer toutes leurs opérations depuis leur smartphone, y compris le suivi en temps réel de leurs dossiers de sinistres », a-t-il expliqué. En outre, une réduction significative des délais de traitement est observée. Il est désormais possible de souscrire une police d'assurance ou de déclarer un sinistre directement via la plateforme de la compagnie. De même, le paiement des cotisations peut s'effectuer en ligne.

Services de proximité

Par ailleurs, la Mutuelle d'Assurance Malagasy, historiquement spécialisée dans la couverture des véhicules terrestres à moteur, s'engage à assurer une indemnisation rapide des sinistres tout en garantissant une gouvernance transparente, véritable gage de confiance pour les sociétaires. Sa transformation numérique vise également à offrir des services de proximité accessibles 2 h/24 et 7j/7, où que l'on se trouve. « La MAMA est plus que jamais déterminée à consolider sa position d'acteur incontournable du secteur des assurances », a conclu le Directeur Général.