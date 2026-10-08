Madagascar: Écoles Maarif - L'ONEP valide l'intégration des nouveaux programmes scolaires

Lanto Patrick Razafimahefa, directeur de l'Office national de l'enseignement privé (ONEP), a effectué une visite inopinée aux Écoles internationales Maarif de Faralaza Talatamaty afin de contrôler l'application des réformes du ministère de l'Éducation nationale.

Ces révisions intègrent l'anglais et l'EPS dès le primaire, tout comme l'anglais obligatoire et la suppression des options A et B jusqu'au BEPC. Elles réorganisent également le baccalauréat autour des séries L, S et OSE, offrant de multiples options aux lycéens.

Ce contrôle s'est révélé concluant pour l'établissement. Proposant une double scolarité préparant aux diplômes malgaches et français, Maarif appliquait déjà la plupart de ces exigences. Cet établissement laïc et multilingue accueille des élèves de nombreuses nationalités qui y étudient le turc, l'allemand, l'espagnol, le français, l'anglais et le malagasy, tout en bénéficiant d'enseignements artistiques et sportifs complets.

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L'ONEP a salué la parfaite conformité de l'école avec les directives nationales ainsi que sa riche diversité culturelle. Ce succès repose notamment sur une préparation rigoureuse : sous la direction de Bilal Demirci, représentant de la Fondation Maarif, les enseignants suivent deux semaines de formation avant chaque rentrée. Cet encadrement permet aux diplômés d'intégrer de grandes universités en Turquie, confirmant le rayonnement international de l'établissement.