Madagascar: Vaccination contre la polio et la rougeole - Le Rotary va à la rencontre des familles

8 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le Rotary International s'investit pleinement dans la campagne de vaccination actuellement en cours contre la poliomyélite et la rougeole.

Afin de concrétiser cet engagement sur le terrain, une délégation composée des représentants du Rotary club Mahamasina, club doyen, club Maroloko , le gouverneur élu pour 2027, le district 9220 a mené hier une descente conjointe avec le personnel de santé à Analamahitsy, faisant suite à un regroupement préalable au sein du Centre de santé de base niveau 2 (CSB II).

Le CSB II d'Analamahitsy s'est fixé pour objectif d'atteindre 37 810 personnes cibles tout au long de cette campagne. La lutte contre la poliomyélite figure parmi les priorités majeures du Rotary International, selon la présidente du Rotary Club Antananarivo Ainga et président des présidents des clubs Rotary à Madagascar, Voahary Rakotovelomanantsoa. À Madagascar, 17 clubs locaux concrétisent cet engagement au quotidien à travers des actions annuelles récurrentes.

Eradication

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À l'échelle mondiale, l'organisation mobilise chaque année environ 50 millions de dollars par l'intermédiaire de la fondation PolioPlus, en partenariat direct avec des acteurs majeurs tels que l'Alliance Gavi, l'OMS, l'UNICEF ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette dernière apporte d'ailleurs un financement équivalent pour renforcer l'impact des sommes injectées par le Rotary. Ces efforts soutenus s'intensifieront à l'occasion de la Journée mondiale contre la polio, célébrée le 24 octobre, dans l'objectif de sensibiliser l'opinion et de franchir les dernières étapes qui nous séparent de l'éradication définitive de cette maladie.

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