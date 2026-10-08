Madagascar: Energie solaire - 24 techniciens prêts pour le monde du travail

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le développement des énergies renouvelables à Madagascar. Hier, 24 jeunes techniciens spécialistes en énergie solaire ont reçu leurs attestations de fin de formation à Ampefiloha, apportant une véritable lueur d'espoir pour le secteur de l'énergie et l'emploi de la jeunesse dans la Grande île.

La cérémonie de sortie de la promotion baptisée « Mahomby » s'est tenue hier. Elle consacre le parcours rigoureux de ces 24 apprenants, ayant suivi une formation intensive de huit mois dédiée au métier de technicien en électricité solaire. Ce programme novateur s'est distingué par un modèle d'apprentissage en alternance, alliant cours théoriques au sein des établissements publics et immersion pratique en entreprise. Dans le détail, l'effectif compte 15 apprenants issus du Lycée technique professionnel (LTP) d'Alarobia à Antananarivo et 9 apprenants venus du LTP de Toliara.

Initiée dans le cadre du projet « PHARE » (Projet holistique pour l'accès aux énergies renouvelables via les entreprises et la formation), cette formation vise à répondre de manière pragmatique aux besoins réels du marché du travail et des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables. Le cursus met en avant la synergie réussie entre le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), les partenaires au développement ainsi que le secteur privé.

Employabilité

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Les diplômés de la promotion « Mahomby » font preuve d'une employabilité immédiate sur le terrain. Illustration parfaite de cette réussite, le major de promotion a eu le privilège d'être directement recruté par le ministre en tant que fonctionnaire afin de transmettre, à son tour, ses compétences aux futures générations. Les autres membres de la promotion ont été rapidement intégrés au sein des entreprises partenaires, comme ANKA Madagascar, tandis que certains se projettent déjà avec assurance dans l'entrepreneuriat.

Fort du succès rencontré par les deux premières promotions, le programme porté notamment par l'IECD Madagascar et la Fondation Énergies pour le Monde - Fondem enchaîne d'ailleurs sans attendre avec le lancement d'une troisième vague au LTP d'Alarobia.