Après ses performances remarquées sur la scène continentale cette année, l'haltérophilie malgache nourrit de nouvelles ambitions. Deux jeunes talents défendront les couleurs de la Grande île en Algérie avec, en ligne de mire, des médailles africaines et une préparation grandeur nature avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar.

La relève malgache de l'haltérophilie sera à l'honneur en Algérie. Les Championnats d'Afrique jeunes et juniors, couplés au Championnat arabe open, se déroulent du 5 au 13 octobre à Mostaganem. Madagascar y engage deux de ses plus grands espoirs, avec l'ambition de briller sur la scène continentale. La délégation malgache sera composée de Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely et de Voharimboninahitra Manjarisoa Tianatah Ralijaona, deux jeunes athlètes appelés à porter haut les couleurs nationales.

Âgée de 16 ans, Tendry Mahay Tia participera dans les catégories des moins de 49 kg chez les cadettes et les juniors. De son côté, également âgée de 16 ans, Manjarisoa Tianatah Ralijaona sera alignée en moins de 55 kg chez les cadettes ainsi qu'en moins de 60 kg chez les juniors. Tous les regards seront particulièrement tournés vers Tendry Mahay Tia, déjà considérée comme l'une des figures montantes de la discipline. En mai dernier, lors des Championnats d'Afrique seniors disputés en Égypte, la jeune haltérophile avait contribué au palmarès malgache en décrochant une médaille d'argent et deux médailles de bronze dans la catégorie des moins de 48 kg, une performance qui confirme son potentiel à quelques semaines d'échéances majeures.

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La pensionnaire de l'équipe nationale reste également sur une distinction prestigieuse. Lors du dernier Championnat de Madagascar organisé les 3 et 4 juillet à l'ANS Ampefiloha, elle a été sacrée meilleure athlète féminine de l'année grâce à un total olympique de 140 kg et un score Robi de 429,32 points. Cette compétition africaine représente un double défi pour la jeune prodige malgache : viser le sacre continental tout en peaufinant sa préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, prévus du 31 octobre au 13 novembre. Une échéance historique, puisque ce sera la première édition des JOJ organisée sur le continent africain. Les deux athlètes seront encadrées par le sélectionneur national, Éric Andriantsitohaina, avec l'espoir de revenir de Mostaganem avec de nouvelles médailles pour Madagascar.