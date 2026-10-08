Madagascar: Journée spéciale Rimbaud à l'IFM - Quand un poète du XIXe siècle inspire encore les créateurs malgaches

Plus de 130 ans après sa disparition, Arthur Rimbaud continue de susciter l'intérêt de lecteurs, d'artistes et de créateurs à travers le monde. À Madagascar, cette influence se manifeste notamment à travers Les Ombres d'un soir, une bande dessinée signée Joan de Crane et illustrée par Liva Rajaobelina. C'est autour de cette œuvre et de l'univers du poète que l'Institut français de Madagascar organise une journée spéciale ce samedi 10 octobre, à la médiathèque d'Analakely.

Placée sous le thème « Rimbaud : la voix, le rythme et le voyage », la manifestation s'ouvrira par une introduction musicale, avant un échange consacré à la bande dessinée Les Ombres d'un soir. Cette rencontre permettra au public de découvrir la démarche des auteurs et leur lecture de l'œuvre rimbaldienne.

La programmation se poursuivra avec une rencontre littéraire, modérée par Na Hassi, réunissant plusieurs intervenants autour de la littérature, de la poésie et de la création contemporaine. Une conférence, animée par la journaliste Danielle Holy Rabehaja, viendra également enrichir les discussions de la journée.

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Au-delà des échanges, le public pourra participer à un atelier de dessin, animé par Liva Rajaobelina, ainsi qu'à un atelier d'écriture autour du poème Voyelles, conduit par Na Hassi. Une exposition des dessins et planches issus de Les Ombres d'un soir sera également accessible tout au long de la journée.

Une manière originale de redécouvrir Rimbaud et d'observer comment son œuvre continue d'inspirer des artistes malgaches d'aujourd'hui.