Madagascar: Changement climatique - Écouter et entendre les voix des enfants

Voir la question du changement climatique à travers les yeux des enfants. C'est dans cette approche qu'ont été recueillis les avis des enfants, leurs constats et leurs aspirations en matière de changement climatique et de catastrophes naturelles. Une initiative conjointe de l'ONG Save the Children Madagascar et Save the Children Japon, qui ont procédé depuis 2025 à une consultation parallèle dans les deux pays sur la question du changement climatique et des catastrophes naturelles, sous le thème « À travers nos yeux ». Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la campagne « Generation Hope » (Génération Espoir), initiée par l'ONG internationale Save the Children et menée au niveau mondial.

Plus d'une centaine d'enfants de 12 à 18 ans, à Madagascar et au Japon, issus d'établissements scolaires et d'associations, ont pris part à la campagne de consultations « À travers nos yeux ». Ces échanges leur ont permis de découvrir mutuellement leurs cultures et de partager leurs expériences, leurs préoccupations et leurs recommandations face aux impacts croissants du changement climatique et des catastrophes naturelles. L'éducation et l'avenir de la planète semblent alors être au coeur de leurs préoccupations.

Les enfants, premières victimes des impacts du changement climatique, sont ainsi des éléments clés de cette campagne qui porte leur voix sur le changement climatique. L'objectif est de faire bouger les lignes et d'appeler à des moyens adaptés aux enfants pour lutter contre la crise climatique.