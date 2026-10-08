Maroc: L'USFP réunit son Conseil national

L'Union socialiste des forces populaires (USFP) réunit son Conseil national, à l'initiative de son président, Mustapha Ajjab, afin de faire le point sur la situation politique et d'examiner les dernières évolutions au sein du parti.

La réunion est prévue ce samedi 10 octobre 2026 à 9 heures, au siège central de l'USFP à Hay Riad, à Rabat.

A l'ordre du jour figurent notamment la présentation du rapport du Bureau politique ainsi que l'examen des développements de la situation politique. Cette réunion devrait permettre aux membres du Conseil national d'échanger sur les principaux enjeux du moment et de débattre des orientations du parti à la lumière de la conjoncture politique actuelle.