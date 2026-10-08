Maroc: Royal Air Maroc s'offre une première africaine avec Starlink

Royal Air Maroc (RAM) équipera 41 appareils de sa flotte de la solution de connectivité haut débit Starlink, avec un accès gratuit pour les adhérents au programme Safar Flyer. Une opération qui doit permettre à la compagnie nationale de renforcer son offre de services à bord et de se positionner comme la première compagnie aérienne africaine à proposer cette technologie.

Le déploiement débutera au début de l'année 2027, avec une montée en puissance progressive sur l'ensemble de sa flotte. L'objectif est de permettre aux passagers de disposer d'une connexion Internet à haut débit durant leur vol, avec la possibilité notamment de regarder des contenus en streaming, de communiquer ou encore de travailler en ligne.

Une fois le système installé, les passagers pourront ainsi bénéficier d'un accès Internet à très haut débit, leur permettant de regarder des contenus en streaming, de communiquer, de travailler en temps réel et de rester connectés tout au long du vol, rapporte la MAP.

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Au-delà du confort des passagers, ce choix s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la compagnie. « Cet accord reflète une ambition claire et affirmée, celle d'offrir à nos passagers une expérience de voyage conforme aux standards internationaux les plus exigeants », souligne le président-directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou.

La compagnie entend ainsi faire de la connectivité un élément à part entière de son expérience client, au même titre que le renouvellement de la flotte ou la modernisation des cabines. « Cette ambition s'inscrit dans un plan pluriannuel qui comprend le renouvellement de la flotte, la refonte des cabines et une modernisation complète de l'expérience client, tant au sol qu'à bord », explique-t-il.

De son côté, Lauren Dreyer, vice-présidente des opérations commerciales de Starlink chez SpaceX, estime que l'arrivée de cette technologie sur les appareils de la RAM constitue une étape importante pour l'aviation africaine. La compagnie nationale entend ainsi proposer à ses passagers une expérience de connectivité comparable à celle déjà disponible sur certains marchés internationaux.

Un enjeu de compétitivité

La connectivité à bord devient progressivement un facteur de différenciation pour les compagnies aériennes, notamment auprès des voyageurs d'affaires et d'une clientèle habituée à rester connectée en permanence. Pour Royal Air Maroc, l'enjeu est d'autant plus important que sa stratégie de développement repose sur le renforcement de son réseau international et de son rôle de plateforme entre l'Afrique, l'Europe et d'autres marchés.

L'arrivée de Starlink intervient donc dans un contexte de transformation plus large de la compagnie. Le renouvellement de la flotte, l'évolution des cabines et l'amélioration des services au sol et à bord doivent ainsi accompagner cette montée en gamme.

« En devenant la première compagnie du continent à proposer cette technologie, Royal Air Maroc permettra à ses passagers de bénéficier de la même expérience haut débit et à faible latence qui transforme déjà les voyages sur d'autres continents. De Casablanca vers toute l'Afrique et au-delà, les voyageurs pourront compter sur une connexion fiable tout au long de leur vol », explique Lauren Dreyer.

Pour Royal Air Maroc, la connectivité à bord constitue également un levier de la stratégie d'expérience client. A travers ce nouveau service, la compagnie nationale répond à un besoin croissant de connectivité continue d'une clientèle large et variée composée notamment de voyageurs d'affaires, de membres de la diaspora, d'étudiants ou de touristes.

Avec Starlink, Royal Air Maroc entend renforcer son positionnement dans l'évolution de l'aviation en Afrique. En plaçant la connectivité de nouvelle génération au coeur de son offre, la compagnie nationale poursuit la modernisation de l'expérience passager, tout en accompagnant la transformation de sa flotte et de ses cabines.