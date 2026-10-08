Afrique: Moscou accueille le troisième Sommet Russie-Afrique

Luanda — La capitale russe, Moscou, accueille les 28 et 29 octobre le troisième Sommet Russie-Afrique ainsi que le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique ; ces rencontres permettront d'examiner l'état et les perspectives de la coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains.

Cette information a été communiquée ce jeudi à Luanda par l'ambassadeur de Russie en Angola, Alexander Evgenievich Bryantsev, lors d'un point de presse avec le corps diplomatique africain accrédité en Angola concernant les préparatifs de ces deux événements.

La cérémonie d'ouverture du Forum économique et humanitaire verra la participation du Président russe, Vladimir Poutine, qui devrait également s'entretenir avec des dirigeants d'organisations régionales africaines.

Selon le diplomate, le programme de la première journée prévoit également une réception solennelle en l'honneur des chefs de délégation participant au sommet, ainsi qu'une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères des délégations nationales avec leur homologue russe, Sergueï Lavrov.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa deuxième journée sera marquée par la session plénière du sommet, coprésidée par les Présidents de la Russie et du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, suivie d'une conférence de presse conjointe.

Dans le cadre du Forum économique et humanitaire, plus de 40 panels thématiques sont prévus pour aborder des questions d'actualité liées à la coopération russo-africaine.

Le diplomate a précisé que les débats porteraient sur des thèmes liés aux priorités de l'Agenda 2063 et à d'autres instruments stratégiques adoptés par l'Union africaine et les organisations régionales africaines.

Une session spécifique sera consacrée à l'accès durable à l'eau et aux systèmes d'assainissement sûrs, conformément à l'objectif continental approuvé par l'Union africaine pour 2026 dans ce domaine. L'ambassadeur de Russie a estimé que la prochaine édition du Sommet et du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique devrait constituer une plateforme de référence pour définir des solutions pratiques visant à renforcer la coopération entre la Russie et les États africains.

Alexander Bryantsev a exprimé l'espoir que ces rencontres débouchent sur des résultats concrets et contribuent à approfondir la coopération multiforme entre les parties.